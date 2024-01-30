ЦБ будет подробнее рассказывать россиянам о формировании ключевой ставки

30 января 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Центробанк начнет раскрывать для россиян, почему они принимают те или иные решения по ключевой ставке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк будет открыто публиковать итоги заседаний, связанных с обсуждением ключевой ставки. Таким образом Банк России хочет раскрыть денежно-кредитную политику для россиян. «Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний Совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать Резюме обсуждения ключевой ставки. Это решение принято с учетом результатов исследований и общественных консультаций по Обзору денежно-кредитной политики Банка России. Его цель — детальнее раскрывать логику принятия решений по ключевой ставке и повысить прозрачность денежно-кредитной политики Банка России», — отмечает Банк России в своем telegram-канале. В рамках Резюме, которое будет публиковаться в открытом доступе, Центробанк намерен освещать позицию по экономической ситуации в стране каждого из участников заседания. Будут рассматриваться альтернативные варианты тех или иных решений. Также пресс-релизы по информированию по ключевой ставке станет более кратким. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью, что во второй половине 2024 года, при условии снижения инфляции в стране снизится и ключевая процентная ставка. Также она заявила о снижении стоимости цен на жилье.

Центробанк будет открыто публиковать итоги заседаний, связанных с обсуждением ключевой ставки. Таким образом Банк России хочет раскрыть денежно-кредитную политику для россиян. «Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний Совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать Резюме обсуждения ключевой ставки. Это решение принято с учетом результатов исследований и общественных консультаций по Обзору денежно-кредитной политики Банка России. Его цель — детальнее раскрывать логику принятия решений по ключевой ставке и повысить прозрачность денежно-кредитной политики Банка России», — отмечает Банк России в своем telegram-канале. В рамках Резюме, которое будет публиковаться в открытом доступе, Центробанк намерен освещать позицию по экономической ситуации в стране каждого из участников заседания. Будут рассматриваться альтернативные варианты тех или иных решений. Также пресс-релизы по информированию по ключевой ставке станет более кратким. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью, что во второй половине 2024 года, при условии снижения инфляции в стране снизится и ключевая процентная ставка. Также она заявила о снижении стоимости цен на жилье.