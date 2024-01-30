ЦБ будет подробнее рассказывать россиянам о формировании ключевой ставки

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, платная стоянка, банк россии, центральный банк россии
Центробанк начнет раскрывать для россиян, почему они принимают те или иные решения по ключевой ставке Фото:

Центробанк будет открыто публиковать итоги заседаний, связанных с обсуждением ключевой ставки. Таким образом Банк России хочет раскрыть денежно-кредитную политику для россиян.

«Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний Совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать Резюме обсуждения ключевой ставки. Это решение принято с учетом результатов исследований и общественных консультаций по Обзору денежно-кредитной политики Банка России. Его цель — детальнее раскрывать логику принятия решений по ключевой ставке и повысить прозрачность денежно-кредитной политики Банка России», — отмечает Банк России в своем telegram-канале.

В рамках Резюме, которое будет публиковаться в открытом доступе, Центробанк намерен освещать позицию по экономической ситуации в стране каждого из участников заседания. Будут рассматриваться альтернативные варианты тех или иных решений. Также пресс-релизы по информированию по ключевой ставке станет более кратким.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью, что во второй половине 2024 года, при условии снижения инфляции в стране снизится и ключевая процентная ставка. Также она заявила о снижении стоимости цен на жилье.

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Центробанк будет открыто публиковать итоги заседаний, связанных с обсуждением ключевой ставки. Таким образом Банк России хочет раскрыть денежно-кредитную политику для россиян. «Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний Совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать Резюме обсуждения ключевой ставки. Это решение принято с учетом результатов исследований и общественных консультаций по Обзору денежно-кредитной политики Банка России. Его цель — детальнее раскрывать логику принятия решений по ключевой ставке и повысить прозрачность денежно-кредитной политики Банка России», — отмечает Банк России в своем telegram-канале. В рамках Резюме, которое будет публиковаться в открытом доступе, Центробанк намерен освещать позицию по экономической ситуации в стране каждого из участников заседания. Будут рассматриваться альтернативные варианты тех или иных решений. Также пресс-релизы по информированию по ключевой ставке станет более кратким. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью, что во второй половине 2024 года, при условии снижения инфляции в стране снизится и ключевая процентная ставка. Также она заявила о снижении стоимости цен на жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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