Приставы арестовали счета и имущество челябинского депутата Маматова

Служба судебных приставов арестовала имущество депутата Металлургического совета Челябинска Эркина Маматова. Соответствующее уведомление появилось в базе данных ФССП.
На сегодня долги взыскивают с Маматова ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС ФИНАНС» и «Титан». Общая сумма задолженности составляет 1 млн 266 тысяч рублей.
Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября, и спустя месяц Челябинский арбитражный суд его удовлетворил. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых Маматов уволился. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. Сейчас судимость погашена.
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