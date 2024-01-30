Приставы арестовали счета и имущество челябинского депутата Маматова

30 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

ФССП наложила арест на имущество Эркина Маматова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Служба судебных приставов арестовала имущество депутата Металлургического совета Челябинска Эркина Маматова. Соответствующее уведомление появилось в базе данных ФССП. На сегодня долги взыскивают с Маматова ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС ФИНАНС» и «Титан». Общая сумма задолженности составляет 1 млн 266 тысяч рублей. Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября, и спустя месяц Челябинский арбитражный суд его удовлетворил. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых Маматов уволился. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. Сейчас судимость погашена. Скрин: база исполнительных производство ФССП

Служба судебных приставов арестовала имущество депутата Металлургического совета Челябинска Эркина Маматова. Соответствующее уведомление появилось в базе данных ФССП. На сегодня долги взыскивают с Маматова ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС ФИНАНС» и «Титан». Общая сумма задолженности составляет 1 млн 266 тысяч рублей. Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября, и спустя месяц Челябинский арбитражный суд его удовлетворил. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых Маматов уволился. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. Сейчас судимость погашена.