Приставы арестовали счета и имущество челябинского депутата Маматова

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Заседание комиссии общественной палаты Челябинской области по вопросу оптимизации детских спортивных школ города. Челябинск, маматов эркин
ФССП наложила арест на имущество Эркина Маматова Фото:

Служба судебных приставов арестовала имущество депутата Металлургического совета Челябинска Эркина Маматова. Соответствующее уведомление появилось в базе данных ФССП.

На сегодня долги взыскивают с Маматова ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС ФИНАНС» и «Титан». Общая сумма задолженности составляет 1 млн 266 тысяч рублей.

Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября, и спустя месяц Челябинский арбитражный суд его удовлетворил. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых Маматов уволился. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. Сейчас судимость погашена.

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Служба судебных приставов арестовала имущество депутата Металлургического совета Челябинска Эркина Маматова. Соответствующее уведомление появилось в базе данных ФССП. На сегодня долги взыскивают с Маматова ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС ФИНАНС» и «Титан». Общая сумма задолженности составляет 1 млн 266 тысяч рублей. Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября, и спустя месяц Челябинский арбитражный суд его удовлетворил. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых Маматов уволился. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. Сейчас судимость погашена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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