В Кургане на дороге сбили косулю
В Кургане на проспекте Маршала Голикова сбили косулю. Об этом сообщается в социальных сетях.
«На Голикова сбили косулю», — так подписан пост с видео в telegram-канале «ЧП Курган».
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции по городу Кургану. Журналисту сообщили, что ответ пришлют позже. Информация будет дополнена после получения комментария от городского управления ГИБДД.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти придумали, как защитить косуль-мигрантов на дорогах. На дорогах региона должны были установить временные дорожные знаки «Дикие животные».
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