Силовики раскрыли данные с черных ящиков Ил-76

ТАСС: данные черных ящиков Ил-76 подтвердили, что самолет был сбит в небе

30 января 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Самолет был сбит над Белгородской областью Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Данные, полученные с черных ящиков, которые извлекли из разбившегося под Белгородом самолета Ил-76, свидетельствуют о том, что самолет был сбит в воздухе. В самолете находились украинские военнопленные, которых перемещали на Украину для обмена. «Данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах. Там уточнили, что анализ данных продолжают вести. Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области 24 января. На нем летели пленные военнослужащие ВСУ, их собирались обменять на россиян на Украине. Президент России Владимир Путин считает, что украинская сторона знала, кто находится на борту судна. Установлено, что самолет был сбит при помощи ракеты, которая была запущена из Харьковской области.

Данные, полученные с черных ящиков, которые извлекли из разбившегося под Белгородом самолета Ил-76, свидетельствуют о том, что самолет был сбит в воздухе. В самолете находились украинские военнопленные, которых перемещали на Украину для обмена. «Данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах. Там уточнили, что анализ данных продолжают вести. Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области 24 января. На нем летели пленные военнослужащие ВСУ, их собирались обменять на россиян на Украине. Президент России Владимир Путин считает, что украинская сторона знала, кто находится на борту судна. Установлено, что самолет был сбит при помощи ракеты, которая была запущена из Харьковской области.