Мандат пермского опального депутата передали помощнику главы крайкома КПРФ

Депутатом Пермской городской думы вместо лишенного полномочий Сергея Медведева станет Алексей Механошин. Усадить помощника главы крайкома КПРФ Ксении Айтаковой в депутатское кресло решили на заседании бюро реготделения партии.
«Мандат депутата Пермской городской думы Сергея Медведева перешел Алексею Механошину. Такое решение принято 29 января на бюро краевого комитета КПРФ», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источники в партии.
Механошин в 2021 году выдвигал свою кандидатуру в Пермскую городскую думу. На данный момент является помощником главы крайкома КПРФ, депутата заксобрания Ксении Айтаковой.
Как ранее рассказывало URA.RU, Сергея Медведева лишили депутатских полномочий 23 января. До этого он написал скандальный пост в соцсетях, где осудил СВО. После этого политик покинул Россию.
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