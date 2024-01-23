Пермского депутата-хама Медведева лишили мандата из-за его просчета

Сергей Медведев сбежал из страны в Европу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Пермский депутат от КПРФ публично выступил против СВО и уехал из России

Депутат пермской гордумы Сергей Медведев, выпустивший хамский пост с критикой СВО и сбежавший из РФ, лишился мандата. Такое решение единогласно приняла пермская городская дума на заседании 23 января, трансляция проходит на сайте. Основанием стало нарушение федерального законодательства со стороны Медведева: он лично написал заявление о выходе из фракции КПРФ, а это влечет прекращение полномочий.

«Во фракцию КПРФ в Пермскую городскую думу поступило заявление депутата думы Сергея Юрьевича Медведева о выходе из фракции. 13 января оно было рассмотрено и удовлетворено. В соответствии с положениями статьи 35.1 ФЗ-131 „Об общих принципах организации местного самоуправления“ добровольный выход из фракции влечет за собой прекращение депутатских полномочий», — говорится в законе.

Законность решения подтвердил прокурор Перми Егор Шмырин. Медведев нарушил нормы ч. 4 статьи 35.1 федерального закона. Депутат не может выйти из фракции. Это безусловное основание для лишения мандата и прекращение полномочий — единственная мера ответственности, предусмотренная законом.

Спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин заявил, что человек, не поддерживающий идеологию государства, не может быть депутатом. «Не может быть депутатом человек, не поддерживающий идеологию нашего государства. Сегодня как никогда важна наша общая сплоченность. Если в действиях Медведева надзорными и правоохранительными органами будут выявлены нарушения уголовного законодательства, то он должен быть привлечен и к другим видам ответственности», — заявил Малютин.

Сергей Медведев раскритиковал спецоперацию в соцсети «ВКонтакте» 31 декабря. Скандал дошел до ЦК КПРФ, который потребовал разрешить ситуацию. Медведева исключили из партии, отказываться от мандата он не хотел. А вот заявление на выход из фракции депутат, который отказывался сдавать мандат, написал сам. Он уехал за границу и изображает из себя жертву режима.