В центре Тюмени снесут строения из-за КРТ

30 января 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

На месте планируют построить спортивный объект или здание для предоставления коммунальных услуг Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени снесут гаражи на улице Горького. Такое решение связано с комплексным развитием территории (КРТ) в центре города. Информация указана на сайте мэрии Тюмени. «Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького площадью 10645 кв. м. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов, подлежащих сносу», — указано в документации. На месте планируют построить спортивный объект или здание для предоставления коммунальных услуг. Ранее URA.RU писало, что в рамках КРТ власти планируют обустроить район ДОК. Там появятся жилые дома, школы, детские сады, пожарное депо, дамба.

В Тюмени снесут гаражи на улице Горького. Такое решение связано с комплексным развитием территории (КРТ) в центре города. Информация указана на сайте мэрии Тюмени. «Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького площадью 10645 кв. м. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов, подлежащих сносу», — указано в документации. На месте планируют построить спортивный объект или здание для предоставления коммунальных услуг. Ранее URA.RU писало, что в рамках КРТ власти планируют обустроить район ДОК. Там появятся жилые дома, школы, детские сады, пожарное депо, дамба.