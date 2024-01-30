В центре Тюмени снесут строения из-за КРТ

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Снос долгостроя. Тюмень, долгострой, снос дома, снос, ул герцена 50
На месте планируют построить спортивный объект или здание для предоставления коммунальных услуг Фото:

В Тюмени снесут гаражи на улице Горького. Такое решение связано с комплексным развитием территории (КРТ) в центре города. Информация указана на сайте мэрии Тюмени.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького площадью 10645 кв. м. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов, подлежащих сносу», — указано в документации. На месте планируют построить спортивный объект или здание для предоставления коммунальных услуг.

Ранее URA.RU писало, что в рамках КРТ власти планируют обустроить район ДОК. Там появятся жилые дома, школы, детские сады, пожарное депо, дамба.

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В Тюмени снесут гаражи на улице Горького. Такое решение связано с комплексным развитием территории (КРТ) в центре города. Информация указана на сайте мэрии Тюмени. «Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького площадью 10645 кв. м. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов, подлежащих сносу», — указано в документации. На месте планируют построить спортивный объект или здание для предоставления коммунальных услуг. Ранее URA.RU писало, что в рамках КРТ власти планируют обустроить район ДОК. Там появятся жилые дома, школы, детские сады, пожарное депо, дамба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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