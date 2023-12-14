14 декабря 2023

Тюменцы проигнорировали шанс внести изменения в проект развития ДОКа

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, арматура, котлован, строительство, стройка
Ранее сообщалось, что в районе снесут дома и построят новые многоэтажки Фото:

Жители Тюмени не внесли предложений по изменению проекта комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне ДОК. Об этом сообщили в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в районе снесут дома и построят новые многоэтажки.

«На момент рассмотрения проекта любой житель города был вправе внести свои замечания и предложения. Однако таковых относительно района ДОК не поступало. Механизм КРТ предполагает, что все обязательства по расселению берет на себя застройщик. При этом в договоре между жителями и инвестором третьей стороной выступит администрация города как гарант соблюдения прав тюменцев», — сообщили в мэрии.

Размер компенсации зависит от оценки имущества, попадающего под снос. После этого собственникам направят официальные приглашения.

Ранее URA.RU писало, что в рамках КРТ обустроят район ДОК. Здесь появятся многоквартирные дома, школы, детские сады, пожарное депо, дамба. Как признал заместитель главы города Владимир Третьяков, реновация не всегда проходит гладко, иногда приходится разрешать споры через суды.

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Жители Тюмени не внесли предложений по изменению проекта комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне ДОК. Об этом сообщили в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в районе снесут дома и построят новые многоэтажки. «На момент рассмотрения проекта любой житель города был вправе внести свои замечания и предложения. Однако таковых относительно района ДОК не поступало. Механизм КРТ предполагает, что все обязательства по расселению берет на себя застройщик. При этом в договоре между жителями и инвестором третьей стороной выступит администрация города как гарант соблюдения прав тюменцев», — сообщили в мэрии. Размер компенсации зависит от оценки имущества, попадающего под снос. После этого собственникам направят официальные приглашения. Ранее URA.RU писало, что в рамках КРТ обустроят район ДОК. Здесь появятся многоквартирные дома, школы, детские сады, пожарное депо, дамба. Как признал заместитель главы города Владимир Третьяков, реновация не всегда проходит гладко, иногда приходится разрешать споры через суды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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