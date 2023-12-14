Тюменцы проигнорировали шанс внести изменения в проект развития ДОКа

15 декабря 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что в районе снесут дома и построят новые многоэтажки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени не внесли предложений по изменению проекта комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне ДОК. Об этом сообщили в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в районе снесут дома и построят новые многоэтажки. «На момент рассмотрения проекта любой житель города был вправе внести свои замечания и предложения. Однако таковых относительно района ДОК не поступало. Механизм КРТ предполагает, что все обязательства по расселению берет на себя застройщик. При этом в договоре между жителями и инвестором третьей стороной выступит администрация города как гарант соблюдения прав тюменцев», — сообщили в мэрии. Размер компенсации зависит от оценки имущества, попадающего под снос. После этого собственникам направят официальные приглашения. Ранее URA.RU писало, что в рамках КРТ обустроят район ДОК. Здесь появятся многоквартирные дома, школы, детские сады, пожарное депо, дамба. Как признал заместитель главы города Владимир Третьяков, реновация не всегда проходит гладко, иногда приходится разрешать споры через суды.

Жители Тюмени не внесли предложений по изменению проекта комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне ДОК. Об этом сообщили в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в районе снесут дома и построят новые многоэтажки. «На момент рассмотрения проекта любой житель города был вправе внести свои замечания и предложения. Однако таковых относительно района ДОК не поступало. Механизм КРТ предполагает, что все обязательства по расселению берет на себя застройщик. При этом в договоре между жителями и инвестором третьей стороной выступит администрация города как гарант соблюдения прав тюменцев», — сообщили в мэрии. Размер компенсации зависит от оценки имущества, попадающего под снос. После этого собственникам направят официальные приглашения. Ранее URA.RU писало, что в рамках КРТ обустроят район ДОК. Здесь появятся многоквартирные дома, школы, детские сады, пожарное депо, дамба. Как признал заместитель главы города Владимир Третьяков, реновация не всегда проходит гладко, иногда приходится разрешать споры через суды.