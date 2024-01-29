Житель ХМАО потерял 80 тысяч рублей, пытаясь отсудить у «Магнита» компенсацию за порванную куртку

Суд отказал жителю ХМАО в иске против «Магнита», где мужчина порвал куртку

30 января 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Суд в ХМАО взыскал с проигравшего истца расходы на проведение экспертизы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель ХМАО вынужден выплатить 80 тысяч рублей после проигрыша в суде, где он пытался отсудить у «Магнита» (АО «Тандер») компенсацию за порванную куртку. Именно столько, по документам Нижневартовского районного суда, стоила экспертиза, которая определила стоимость верхней одежды и характер ее повреждения. «Житель ХМАО обратился в суд с иском к АО „Тандер“, требуя взыскать с ответчика материальный ущерб: находясь в торговом помещении сети „Магнит“, проходя мимо стеллажной полки, он зацепил рукав кожаной куртки об торчащий металлический предмет и порвал рукав. Суд в удовлетворении исковых требований отказал и взыскал с мужчины расходы на проведение экспертизы в размере 81 024 рубля», — указано в решении Нижневартовского районного суда на официальном сайте. Мужчина просил суд взыскать с «Магнита» в счет материального ущерба более 100 тысяч рублей, компенсацию морального вреда (14 000 рублей), штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя (порядка 60 тысяч рублей) и расходы на проведение экспертизы (15 тысяч рублей). Истец утверждал, что пуховик принадлежит известному итальянскому бренду. Первая экспертиза оценила стоимость куртки в 100 тысяч рублей, но оценка, по свидетельству суда, была проведена с нарушениями. Второй эксперт выяснил, что реальная цена верхней одежды составляет 20 тысяч рублей и какой-либо маркировки бренда на ней нет. Также не было доказательств того, что мужчина порвал рукав в магазине «Магнит»: по фото куртки на фоне продуктов невозможно было определить время и место происшествия. Суд выяснил, что прежде житель ХМАО подавал подобный иск на магазин «Монетка». Ранее URA.RU писало, что югорчанин отсудил у «Магнита» компенсацию за просроченные помидоры, купленные в Ханты-Мансийске. По итогам разбирательств суд решил взыскать с ритейлера в пользу мужчины 6 778 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель ХМАО вынужден выплатить 80 тысяч рублей после проигрыша в суде, где он пытался отсудить у «Магнита» (АО «Тандер») компенсацию за порванную куртку. Именно столько, по документам Нижневартовского районного суда, стоила экспертиза, которая определила стоимость верхней одежды и характер ее повреждения. «Житель ХМАО обратился в суд с иском к АО „Тандер“, требуя взыскать с ответчика материальный ущерб: находясь в торговом помещении сети „Магнит“, проходя мимо стеллажной полки, он зацепил рукав кожаной куртки об торчащий металлический предмет и порвал рукав. Суд в удовлетворении исковых требований отказал и взыскал с мужчины расходы на проведение экспертизы в размере 81 024 рубля», — указано в решении Нижневартовского районного суда на официальном сайте. Мужчина просил суд взыскать с «Магнита» в счет материального ущерба более 100 тысяч рублей, компенсацию морального вреда (14 000 рублей), штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя (порядка 60 тысяч рублей) и расходы на проведение экспертизы (15 тысяч рублей). Истец утверждал, что пуховик принадлежит известному итальянскому бренду. Первая экспертиза оценила стоимость куртки в 100 тысяч рублей, но оценка, по свидетельству суда, была проведена с нарушениями. Второй эксперт выяснил, что реальная цена верхней одежды составляет 20 тысяч рублей и какой-либо маркировки бренда на ней нет. Также не было доказательств того, что мужчина порвал рукав в магазине «Магнит»: по фото куртки на фоне продуктов невозможно было определить время и место происшествия. Суд выяснил, что прежде житель ХМАО подавал подобный иск на магазин «Монетка». Ранее URA.RU писало, что югорчанин отсудил у «Магнита» компенсацию за просроченные помидоры, купленные в Ханты-Мансийске. По итогам разбирательств суд решил взыскать с ритейлера в пользу мужчины 6 778 рублей.