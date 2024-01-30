Курганские санатории будут бороться с тюменскими в финале всероссийской премии

30 января 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

В финале будут представлены санатории пяти регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганская и Тюменская области прошли в финал III Всероссийской премии Russian Travel Awards в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма». Данная информация размещена на сайте правительства Курганской области. «Курганская область вошла в пятерку финалистов. Финал пройдет с 19 по 21 февраля в Санкт-Петербурге, где за лидерство в данной номинации также будут бороться Республика Татарстан, Алтайский край, Краснодарский край и Тюменская область», — указано в сообщении. Представители Курганской области презентуют санатории «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники» и «Жемчужина Зауралья». Власти отметили, что по поручению губернатора Вадима Шумкова в регионе модернизируют санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща». Владельцы «Лесников» также обновили санаторий. Ранее Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов с самыми популярными санаториями страны. Чаще всего гости региона выбирают санатории «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика».

Курганская и Тюменская области прошли в финал III Всероссийской премии Russian Travel Awards в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма». Данная информация размещена на сайте правительства Курганской области. «Курганская область вошла в пятерку финалистов. Финал пройдет с 19 по 21 февраля в Санкт-Петербурге, где за лидерство в данной номинации также будут бороться Республика Татарстан, Алтайский край, Краснодарский край и Тюменская область», — указано в сообщении. Представители Курганской области презентуют санатории «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники» и «Жемчужина Зауралья». Власти отметили, что по поручению губернатора Вадима Шумкова в регионе модернизируют санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща». Владельцы «Лесников» также обновили санаторий. Ранее Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов с самыми популярными санаториями страны. Чаще всего гости региона выбирают санатории «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика».