Губернатор Шумков рассказал о состоянии курганских санаториев

В санаториях Кургана проводят реконструкцию

24 февраля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Курганские санатории модернизируют свои территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Санаторий «Лесники» устойчиво развивается, а курорт «Озеро Медвежье» модернизировал свои объекты — от пляжа до корпусов. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что три года назад его коллеги с ужасом рассказывали про состояние санаторно-курортной базы в регионе. «Сейчас в санатории „Озеро Медвежье“ ведется ремонт номерного фонда. В следующем году завершаем. Рядом каждый год реализуется по несколько небольших бизнес-проектов в сфере рекреации и туризма. В этом году начинается модернизация санатория „Сосновая роща“. Проект также рассчитан на 2-3 года», — написал Шумков в своем telegram-канале. URA.RU сообщало, что курорты «Озеро Медвежье», «Лесники» и «Сосновая роща» не смогли получить категорию «одна звезда». Они имеют право подать заявку на смену категории только после реконструкции. Ранее губернатор поручил провести ревизию отелей, гостиниц и санаториев в регионе. По данным инсайдеров агентства, это связано с тем, что курганские власти хотят получить господдержку от Ростуризма.

Санаторий «Лесники» устойчиво развивается, а курорт «Озеро Медвежье» модернизировал свои объекты — от пляжа до корпусов. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что три года назад его коллеги с ужасом рассказывали про состояние санаторно-курортной базы в регионе. «Сейчас в санатории „Озеро Медвежье“ ведется ремонт номерного фонда. В следующем году завершаем. Рядом каждый год реализуется по несколько небольших бизнес-проектов в сфере рекреации и туризма. В этом году начинается модернизация санатория „Сосновая роща“. Проект также рассчитан на 2-3 года», — написал Шумков в своем telegram-канале. URA.RU сообщало, что курорты «Озеро Медвежье», «Лесники» и «Сосновая роща» не смогли получить категорию «одна звезда». Они имеют право подать заявку на смену категории только после реконструкции. Ранее губернатор поручил провести ревизию отелей, гостиниц и санаториев в регионе. По данным инсайдеров агентства, это связано с тем, что курганские власти хотят получить господдержку от Ростуризма.