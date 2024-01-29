Житель ХМАО, который выиграл почти 40 миллионов рублей в лотерею, до сих не пришел за деньгами

Победитель лотереи из ХМАО еще не забрал свои 38 миллионов рублей

30 января 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

«Столото» неделю ищет лотерейного миллионера из ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в лотерею в 2024 году, все еще не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель ХМАО, выигравший в лотерею суперприз — 37 648 974 рублей, пока не оформил свой выигрыш. Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — следует из сообщения.



«Столото» ищет обладателя суперприза уже неделю, организаторы лотереи надеются, что победитель прочитает новости и решит проверить свой билет. Лотерейного миллионера ждут в центре «Столото» для оформления выигрыша.



Ранее URA.RU рассказывало, что уроженка из Сургута победила в новогодней лотерее и выиграла 10 миллионов рублей. Девушка планирует купить однокомнатную квартиру в крупном городе.

Житель ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в лотерею в 2024 году, все еще не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель ХМАО, выигравший в лотерею суперприз — 37 648 974 рублей, пока не оформил свой выигрыш. Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — следует из сообщения. «Столото» ищет обладателя суперприза уже неделю, организаторы лотереи надеются, что победитель прочитает новости и решит проверить свой билет. Лотерейного миллионера ждут в центре «Столото» для оформления выигрыша. Ранее URA.RU рассказывало, что уроженка из Сургута победила в новогодней лотерее и выиграла 10 миллионов рублей. Девушка планирует купить однокомнатную квартиру в крупном городе.