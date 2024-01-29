29 января 2024

Житель ХМАО, который выиграл почти 40 миллионов рублей в лотерею, до сих не пришел за деньгами

Победитель лотереи из ХМАО еще не забрал свои 38 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
«Столото» неделю ищет лотерейного миллионера из ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей Фото:

Житель ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в лотерею в 2024 году, все еще не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Житель ХМАО, выигравший в лотерею суперприз — 37 648 974 рублей, пока не оформил свой выигрыш. Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — следует из сообщения.

«Столото» ищет обладателя суперприза уже неделю, организаторы лотереи надеются, что победитель прочитает новости и решит проверить свой билет. Лотерейного миллионера ждут в центре «Столото» для оформления выигрыша.

Ранее URA.RU рассказывало, что уроженка из Сургута победила в новогодней лотерее и выиграла 10 миллионов рублей. Девушка планирует купить однокомнатную квартиру в крупном городе.

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Житель ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в лотерею в 2024 году, все еще не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель ХМАО, выигравший в лотерею суперприз — 37 648 974 рублей, пока не оформил свой выигрыш. Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — следует из сообщения. «Столото» ищет обладателя суперприза уже неделю, организаторы лотереи надеются, что победитель прочитает новости и решит проверить свой билет. Лотерейного миллионера ждут в центре «Столото» для оформления выигрыша. Ранее URA.RU рассказывало, что уроженка из Сургута победила в новогодней лотерее и выиграла 10 миллионов рублей. Девушка планирует купить однокомнатную квартиру в крупном городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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