Вслед за Шойгу в Екатеринбург прилетел глава ВМФ

В Екатеринбург прилетел главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов. Об этом URA.RU сообщил источник в военно-политических кругах Свердловской области.
«В Екатеринбург прибыл адмирал Николай Евменов — главком ВМФ России. Точная программа его визита пока неизвестна», — сказал собеседник агентства. Он предположил, что визит Евменова связан с прилетом министра обороны РФ Сергея Шойгу, о котором сообщало URA.RU. Официального подтверждения этому в пресс-службе ЦВО на момент публикации получить не удалось.
Николай Евменов должен был прибыть в Екатеринбург 18 января — в те же дни, когда в Свердловской области ждали генерала Шойгу. Однако в последний момент самолет с адмиралом развернулся в воздухе и улетел обратно.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.