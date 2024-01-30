Вслед за Шойгу в Екатеринбург прилетел глава ВМФ

В Екатеринбург прилетел глава ВМФ Николай Евменов
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Виды Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, путин владимир, евменов николай
Евменов прибыл на Урал на следующий день после Шойгу Фото:

В Екатеринбург прилетел главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов. Об этом URA.RU сообщил источник в военно-политических кругах Свердловской области.

«В Екатеринбург прибыл адмирал Николай Евменов — главком ВМФ России. Точная программа его визита пока неизвестна», — сказал собеседник агентства. Он предположил, что визит Евменова связан с прилетом министра обороны РФ Сергея Шойгу, о котором сообщало URA.RU. Официального подтверждения этому в пресс-службе ЦВО на момент публикации получить не удалось.

Николай Евменов должен был прибыть в Екатеринбург 18 января — в те же дни, когда в Свердловской области ждали генерала Шойгу. Однако в последний момент самолет с адмиралом развернулся в воздухе и улетел обратно.

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В Екатеринбург прилетел главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов. Об этом URA.RU сообщил источник в военно-политических кругах Свердловской области. «В Екатеринбург прибыл адмирал Николай Евменов — главком ВМФ России. Точная программа его визита пока неизвестна», — сказал собеседник агентства. Он предположил, что визит Евменова связан с прилетом министра обороны РФ Сергея Шойгу, о котором сообщало URA.RU. Официального подтверждения этому в пресс-службе ЦВО на момент публикации получить не удалось. Николай Евменов должен был прибыть в Екатеринбург 18 января — в те же дни, когда в Свердловской области ждали генерала Шойгу. Однако в последний момент самолет с адмиралом развернулся в воздухе и улетел обратно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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