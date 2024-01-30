Вагнеровцы, напавшие на свердловчанку, избавились от улик

30 января 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Мужчины находятся в СИЗО в Белоярском (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Белоярском (Свердловская область) бойцы ЧВК «Вагнер» Роман Калмыков и Иван Комаров, которых отправили в СИЗО за нападение на девушку и кражу у нее двух телефонов с цепочкой, пытались избавиться от улик. На следующий день они выкинули украденное в лесу, сообщила URA.RU супруга Комарова Алена. «Факт изнасилования пострадавшей не подтвердился. Моему мужу и Калмыкову вменили только разбой. У пострадавшей есть синяки. На следующий день после случившего Ваня с Ромой выкинули телефоны и цепочку в лесу. [Силовики] возили их туда, чтобы они показали место, куда выбросили улики», — поделилась Комарова. И добавила, что во время следственных действий мужчины не смогли найти украденные вещи. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме. Адвокат Комарова Владимир Климчук добавил, что подал жалобу на решение Белоярского районного суда отправить его подзащитного в СИЗО. «Сам Ваня [в суде] был против домашнего ареста», — отметила его супруга Алена. Вечером 30 января ее выписали из роддома, где она родила третьего ребенка. Под подозрения силовиков мужчины попали 26 января. По неофициальной версии, они изнасиловали девушку и украли у нее личные вещи. Полицейские задержали их 28 января в Североуральске. По словам Алены Комаровой, там вагнеровцы могли находиться у близких ее мужа. 29 января мужчин отправили в СИЗО. Калмыков и Комаров вернулись из зоны спецоперации РФ на Украине в апреле 2023 года. Туда они отправились в составе ЧВК «Вагнер». Ранее мужчины были судимы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белоярском (Свердловская область) бойцы ЧВК «Вагнер» Роман Калмыков и Иван Комаров, которых отправили в СИЗО за нападение на девушку и кражу у нее двух телефонов с цепочкой, пытались избавиться от улик. На следующий день они выкинули украденное в лесу, сообщила URA.RU супруга Комарова Алена. «Факт изнасилования пострадавшей не подтвердился. Моему мужу и Калмыкову вменили только разбой. У пострадавшей есть синяки. На следующий день после случившего Ваня с Ромой выкинули телефоны и цепочку в лесу. [Силовики] возили их туда, чтобы они показали место, куда выбросили улики», — поделилась Комарова. И добавила, что во время следственных действий мужчины не смогли найти украденные вещи. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме. Адвокат Комарова Владимир Климчук добавил, что подал жалобу на решение Белоярского районного суда отправить его подзащитного в СИЗО. «Сам Ваня [в суде] был против домашнего ареста», — отметила его супруга Алена. Вечером 30 января ее выписали из роддома, где она родила третьего ребенка. Под подозрения силовиков мужчины попали 26 января. По неофициальной версии, они изнасиловали девушку и украли у нее личные вещи. Полицейские задержали их 28 января в Североуральске. По словам Алены Комаровой, там вагнеровцы могли находиться у близких ее мужа. 29 января мужчин отправили в СИЗО. Калмыков и Комаров вернулись из зоны спецоперации РФ на Украине в апреле 2023 года. Туда они отправились в составе ЧВК «Вагнер». Ранее мужчины были судимы.