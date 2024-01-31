На трассе из Кургана в Челябинск обнаружили самые опасные участки. Скрин

Дорожники обнаружили на трассе из Кургана в Челябинск два самых опасных участка

31 января 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

На трассе «Иртыш» обнаружили два места концентрации ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на трассе «Иртыш» в 2023 году ДТП чаще всего происходили на участках, расположенных в районе 177 и 263 километров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Прошла очередная комиссия об обеспечению безопасности дорожного движения по Курганской области ФКУ Упрдор „Южный Урал“ с участием представителей Госавтоинспекции региона. Утверждено два места концентрации ДТП по итогам 2023 года: это км 177 и км 263 трассы Р-254 „Иртыш“», — рассказали в ведомстве. Ранее представители УГИБДД УМВД России по Курганской области сообщали URA.RU, что в регионе в 2023 году было восемь наиболее опасных участков дорог. Шесть из них находятся в Кургане, два — в Шадринске. Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

В Курганской области на трассе «Иртыш» в 2023 году ДТП чаще всего происходили на участках, расположенных в районе 177 и 263 километров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Прошла очередная комиссия об обеспечению безопасности дорожного движения по Курганской области ФКУ Упрдор „Южный Урал“ с участием представителей Госавтоинспекции региона. Утверждено два места концентрации ДТП по итогам 2023 года: это км 177 и км 263 трассы Р-254 „Иртыш“», — рассказали в ведомстве. Ранее представители УГИБДД УМВД России по Курганской области сообщали URA.RU, что в регионе в 2023 году было восемь наиболее опасных участков дорог. Шесть из них находятся в Кургане, два — в Шадринске.