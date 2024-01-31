На трассе из Кургана в Челябинск обнаружили самые опасные участки. Скрин

Дорожники обнаружили на трассе из Кургана в Челябинск два самых опасных участка
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Косули. Кетовский район. Курган, зима, трасса, трасса курган екатеринбург, Автодорога P-354
На трассе «Иртыш» обнаружили два места концентрации ДТП Фото:

В Курганской области на трассе «Иртыш» в 2023 году ДТП чаще всего происходили на участках, расположенных в районе 177 и 263 километров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Прошла очередная комиссия об обеспечению безопасности дорожного движения по Курганской области ФКУ Упрдор „Южный Урал“ с участием представителей Госавтоинспекции региона. Утверждено два места концентрации ДТП по итогам 2023 года: это км 177 и км 263 трассы Р-254 „Иртыш“», — рассказали в ведомстве.

Ранее представители УГИБДД УМВД России по Курганской области сообщали URA.RU, что в регионе в 2023 году было восемь наиболее опасных участков дорог. Шесть из них находятся в Кургане, два — в Шадринске.

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В Курганской области на трассе «Иртыш» в 2023 году ДТП чаще всего происходили на участках, расположенных в районе 177 и 263 километров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Прошла очередная комиссия об обеспечению безопасности дорожного движения по Курганской области ФКУ Упрдор „Южный Урал“ с участием представителей Госавтоинспекции региона. Утверждено два места концентрации ДТП по итогам 2023 года: это км 177 и км 263 трассы Р-254 „Иртыш“», — рассказали в ведомстве. Ранее представители УГИБДД УМВД России по Курганской области сообщали URA.RU, что в регионе в 2023 году было восемь наиболее опасных участков дорог. Шесть из них находятся в Кургане, два — в Шадринске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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