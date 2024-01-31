В Курганской области на трассе «Иртыш» в 2023 году ДТП чаще всего происходили на участках, расположенных в районе 177 и 263 километров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Прошла очередная комиссия об обеспечению безопасности дорожного движения по Курганской области ФКУ Упрдор „Южный Урал“ с участием представителей Госавтоинспекции региона. Утверждено два места концентрации ДТП по итогам 2023 года: это км 177 и км 263 трассы Р-254 „Иртыш“», — рассказали в ведомстве.
Ранее представители УГИБДД УМВД России по Курганской области сообщали URA.RU, что в регионе в 2023 году было восемь наиболее опасных участков дорог. Шесть из них находятся в Кургане, два — в Шадринске.
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