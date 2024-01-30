Шойгу привез в Екатеринбург военную элиту России. Видео

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия, топ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил уральскую столицу вместе со статусными военными Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Екатеринбург вместе с несколькими представителями высшего командующего состава. На это указывает видео с обхода Шойгу оборонных предприятий города, опубликованное в telegram-канале министерства.

На кадрах, в частности, заместители Шойгу Дмитрий Булгаков (генерал армии, курирует тыловое обеспечение ВС РФ) и Алексей Криворучко, главком Сухопутными войсками РФ Олег Салюков и главком ВМФ Николай Евменов. Сопровождал делегацию официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков.

Шойгу, как писало URA.RU, прибыл в Екатеринбург накануне вечером. Из отчета Минобороны следует, что статусные военные побывали в ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»), где им отчитались об увеличении выпуска ракет морского базирования «Калибр» в два раза, и на Машиностроительном заводе имени Калинина.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Екатеринбург вместе с несколькими представителями высшего командующего состава. На это указывает видео с обхода Шойгу оборонных предприятий города, опубликованное в telegram-канале министерства. На кадрах, в частности, заместители Шойгу Дмитрий Булгаков (генерал армии, курирует тыловое обеспечение ВС РФ) и Алексей Криворучко, главком Сухопутными войсками РФ Олег Салюков и главком ВМФ Николай Евменов. Сопровождал делегацию официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Шойгу, как писало URA.RU, прибыл в Екатеринбург накануне вечером. Из отчета Минобороны следует, что статусные военные побывали в ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»), где им отчитались об увеличении выпуска ракет морского базирования «Калибр» в два раза, и на Машиностроительном заводе имени Калинина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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