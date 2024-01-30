Шойгу привез в Екатеринбург военную элиту России. Видео

30 января 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил уральскую столицу вместе со статусными военными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Екатеринбург вместе с несколькими представителями высшего командующего состава. На это указывает видео с обхода Шойгу оборонных предприятий города, опубликованное в telegram-канале министерства. На кадрах, в частности, заместители Шойгу Дмитрий Булгаков (генерал армии, курирует тыловое обеспечение ВС РФ) и Алексей Криворучко, главком Сухопутными войсками РФ Олег Салюков и главком ВМФ Николай Евменов. Сопровождал делегацию официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Шойгу, как писало URA.RU, прибыл в Екатеринбург накануне вечером. Из отчета Минобороны следует, что статусные военные побывали в ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»), где им отчитались об увеличении выпуска ракет морского базирования «Калибр» в два раза, и на Машиностроительном заводе имени Калинина.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Екатеринбург вместе с несколькими представителями высшего командующего состава. На это указывает видео с обхода Шойгу оборонных предприятий города, опубликованное в telegram-канале министерства. На кадрах, в частности, заместители Шойгу Дмитрий Булгаков (генерал армии, курирует тыловое обеспечение ВС РФ) и Алексей Криворучко, главком Сухопутными войсками РФ Олег Салюков и главком ВМФ Николай Евменов. Сопровождал делегацию официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Шойгу, как писало URA.RU, прибыл в Екатеринбург накануне вечером. Из отчета Минобороны следует, что статусные военные побывали в ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»), где им отчитались об увеличении выпуска ракет морского базирования «Калибр» в два раза, и на Машиностроительном заводе имени Калинина.