Пермский завод завлекает сотрудников путевками в санаторий

Чусовской завод ОМК ищет сотрудника, предлагая путевки в санаторий

В расширенный соцпакет включены посещение бассейна и путевки в санаторий Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае Чусовской завод Объединенной металлургической компании ищет сотрудника, которому обещают расширенный социальный пакет. В него входят бесплатное питание, возможность посещения бассейна и тренажерного зала. Также предприятие готово обеспечить сотрудников путевками в санаторий.

«Чусовской завод ОМК ищет инженера по ремонту и обслуживанию станков с программным управлением. Нужно заниматься подготовкой оборудования и станков с ПУ к запуску, техническим обслуживанием устройств и узлов, контролем надежности, поиском и устранением неисправностей. Есть полезные льготы и расширенный соцпакет. Это бесплатное питание, бассейн, тренажерный зал и путевки в санаторий», — сообщается на странице завода в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что сотрудник обязан иметь высшее профессиональное образование. Также он должен обладать опытом работы в ремонте станков с программным управлением, срок которого составляет не менее двух лет. Уровень заработной платы в объявлении не указан. Это обсуждается во время прохождения собеседования. Чусовской металлургический завод ОМК выпускает рессоры для отечественных и иностранных автомобилей под марками «Чусовская рессора» и Springer. Всего предприятие производит около трех тысяч типов рессорной продукции.

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