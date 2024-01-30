В тюменский микрорайон запустят автобусы

Вопрос организации транспортного обслуживания находится на рассмотрении
новость из сюжетаОбщественный транспорт в Тюмени
В Тюмени по улице Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Об этом сообщили в городской администрации.
«По ул. Тимофея Кармацкого вопрос организации транспортного обслуживания сейчас на рассмотрении. Будет принято решение о работе маршрутов, обслуживающих ул. Мельникайте и ул. Алебашевская», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появился новый автобусный маршрут №1к. Он стал заменой автобусу №84.
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