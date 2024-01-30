В тюменский микрорайон запустят автобусы

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Виды города. Тюмень, пассажир, автобус, общественный транспорт
Вопрос организации транспортного обслуживания находится на рассмотрении Фото:
новость из сюжета
Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени по улице Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Об этом сообщили в городской администрации.

«По ул. Тимофея Кармацкого вопрос организации транспортного обслуживания сейчас на рассмотрении. Будет принято решение о работе маршрутов, обслуживающих ул. Мельникайте и ул. Алебашевская», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появился новый автобусный маршрут №1к. Он стал заменой автобусу №84.

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В Тюмени по улице Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Об этом сообщили в городской администрации. «По ул. Тимофея Кармацкого вопрос организации транспортного обслуживания сейчас на рассмотрении. Будет принято решение о работе маршрутов, обслуживающих ул. Мельникайте и ул. Алебашевская», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появился новый автобусный маршрут №1к. Он стал заменой автобусу №84.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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