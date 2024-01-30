В тюменский микрорайон запустят автобусы

30 января 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Вопрос организации транспортного обслуживания находится на рассмотрении Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени В Тюмени по улице Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Об этом сообщили в городской администрации. «По ул. Тимофея Кармацкого вопрос организации транспортного обслуживания сейчас на рассмотрении. Будет принято решение о работе маршрутов, обслуживающих ул. Мельникайте и ул. Алебашевская», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появился новый автобусный маршрут №1к. Он стал заменой автобусу №84.

В Тюмени по улице Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Об этом сообщили в городской администрации. «По ул. Тимофея Кармацкого вопрос организации транспортного обслуживания сейчас на рассмотрении. Будет принято решение о работе маршрутов, обслуживающих ул. Мельникайте и ул. Алебашевская», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появился новый автобусный маршрут №1к. Он стал заменой автобусу №84.