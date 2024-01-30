Куйвашев пропустил знаковую встречу с мэрами из-за визита Шойгу

Совещание руководства Свердловской области с мэрами, посвященное президентским выборам, прошло без участия губернатора Евгения Куйвашева — он был на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Вместо себя Куйвашев отправил своего первого зама Алексея Шмыкова, рассказал URA.RU один из участников встречи.
«Губернатора не было из-за визита Шойгу. Об этом главам намекнули в кулуарах. Со вступительной речью — о важности предстоящей кампании — выступал Шмыков», — поделился собеседник. Такую же причину замены основного спикера в разговоре с корреспондентом указал источник, близкий к облправительству. Выступление Куйвашева перед мэрами было намечено на 11 часов и должно было занять 10 минут.
Шойгу прилетел в Екатеринбург вечером 29 января. На следующий день он проинспектировал ОКБ «Новатор» и Машиностроительный завод имени Калинина, специализирующиеся на ракетном вооружении.
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