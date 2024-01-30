Стало известно, зачем Шойгу прилетел в Екатеринбург

Шойгу отчитались о выпуске ракет «Калибр» и «Искандер» в Екатеринбурге

30 января 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу приехал в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, где проверил выполнение гособоронзаказа. В частности, в ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей») ему отчитались об увеличении выпуска ракет морского базирования «Калибр» в два раза. Информация опубликована в telegram-канале Минобороны. «Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ „Новатор“ поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования „Калибр“, несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%», — сообщает пресс-служба военного ведомства. Также в «Новаторе» делают крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». По словам гендиректора ОКБ «Новатор» Фарида Абдрахманова, несмотря на значительное увеличение гособоронзаказа в 2023 году, план выполнили в полном объеме. В том числе благодаря расширению производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный режим работы сотрудников. Также Шойгу побывал на машиностроительном заводе имени Калинина (также входит в концерн «Алмаз-Антей»). Последний раз Шойгу посещал Свердловскую область в августе 2022-го, спустя полгода после начала спецоперации. Подробная история его визитов на Урал — в сбойке URA.RU. О прилете главы Минобороны в Екатеринбурге стало известно 30 января. Вместе с ним на Урал прибыл главком ВМФ Николай Евменов. Обоих военачальников в Свердловской области ждали еще две недели назад, но тогда визит отменился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, где проверил выполнение гособоронзаказа. В частности, в ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей») ему отчитались об увеличении выпуска ракет морского базирования «Калибр» в два раза. Информация опубликована в telegram-канале Минобороны. «Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ „Новатор“ поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования „Калибр“, несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%», — сообщает пресс-служба военного ведомства. Также в «Новаторе» делают крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». По словам гендиректора ОКБ «Новатор» Фарида Абдрахманова, несмотря на значительное увеличение гособоронзаказа в 2023 году, план выполнили в полном объеме. В том числе благодаря расширению производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный режим работы сотрудников. Также Шойгу побывал на машиностроительном заводе имени Калинина (также входит в концерн «Алмаз-Антей»). Последний раз Шойгу посещал Свердловскую область в августе 2022-го, спустя полгода после начала спецоперации. Подробная история его визитов на Урал — в сбойке URA.RU. О прилете главы Минобороны в Екатеринбурге стало известно 30 января. Вместе с ним на Урал прибыл главком ВМФ Николай Евменов. Обоих военачальников в Свердловской области ждали еще две недели назад, но тогда визит отменился.