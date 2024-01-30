В Челябинской области за месяц вдвое подорожала загородная недвижимость

В Челябинской области с 24 декабря по 24 января загородные дома подорожали на 48,7%, с 24,3 тысяч до 36,1 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в «Авито Недвижимость».
«За последний месяц средняя цена квадратного метра в Челябинской области по всем категориям загородного жилья выросла на 41,3%, с 24,3 тысяч до 34,3 тысяч рублей. Наиболее заметно выросла цена „квадрата“ из категории „Дома“ — на 48,7%, с 24,3 тысяч до 36,1 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
В начале 2024 года в Челябинске на продажу выставлено 8 тысяч 600 загородных домов. Из них почти 6,5 тысяч домов, более 1,3 тысячи дач, 614 коттеджей и почти 200 объявлений о продаже таунхаусов.
В 2023 году в Челябинской области спрос на загородную недвижимость упал на 35%. Наиболее вероятной причиной снижения интереса челябинцев к коттеджам эксперты назвали повышение цен и ставок по ипотеке.
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