Депутат Яковкин испортил отчет главы Советского района ХМАО Буренкова

Оппозиция намекнула мэру на отставку и пообещала оплатить отъезд (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Отчет главы Советского района ХМАО Евгения Буренкова испортила оппозиция. Депутат Сергей Яковкин на заседании думы торжественно вручил ему позолоченный разводной ключ и билет в любую точку страны. Так народный избранник намекнул мэру на отставку из-за коммунального коллапса в городе. Видеотрансляция заседания думы опубликована на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«От имени жителей Советского района и как депутат думы Советского района хочу вручить Евгению Ивановичу почетный символ за достижение в области ЖКХ. Вы сможете приезжать на аварии и лично устранять их. Кроме того, вот такой вот билет. Евгений Иванович, я обязуюсь вам, когда вы примете решение покинуть данный город, оплатить билет в любую точку Российской Федерации», — обратился к Буренкову депутат.

Оппозиционера возмутило выступление Буренкова, муниципалитет которого еще с 29 декабря не может выбраться из череды аварий на теплосетях. Их максимальное число в сутки достигало 17 штук. У единороссов нареканий не нашлось, и дума в итоге одобрила отчет большинством голосов.

Буренков подарки взял. Он заявил депутатам, что причина коммунальных ЧП — в ветхих сетях.

Ранее URA.RU писало об авариях на теплосетях в Советском. Пять улиц остались без тепла из-за ЧП на котельной.