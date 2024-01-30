В ХМАО вырос спрос на стриптиз в военном стиле на День защитника Отечества

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Танцовщицы готовы выехать с шоу-программой на Ямал Фото:

В ХМАО массово заказывают стриптиз-шоу в военном стиле на День защитника Отечества. Из-за множества заказов уже практически не осталось брони номеров с этой тематикой на 23 Февраля.

«Это конкретно стриптиз. Что касается по брони, то на 23 Февраля остались окошки с 13 до 16 часов и с 19 до 21 часа. На Новый год просили станцевать Снегурочкой, на 23 Февраля просят образ милитари (армейский — прим. URA.RU)», — приводит слова организатора издание «Вестник Сургутского района».

Сообщение о приеме заказов размещено на сайте бесплатных объявлений. Но в нем не указано, что это стриптиз. Об этом заказчик узнает вовремя беседы с исполнителем. В объявлении же это названо танцевальным шоу на любые мероприятия. «По вашему запросу мы подберем выступление на любой праздник и тематику! Особенно актуально к 23 Февраля», — указано в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО пошла на шоу к блогеру Анастасии Ивлеевой ради открытия в Нижневартовске БДСМ-отеля. Югорчанка собирается установить в нем пыточную кровать.

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В ХМАО массово заказывают стриптиз-шоу в военном стиле на День защитника Отечества. Из-за множества заказов уже практически не осталось брони номеров с этой тематикой на 23 Февраля. «Это конкретно стриптиз. Что касается по брони, то на 23 Февраля остались окошки с 13 до 16 часов и с 19 до 21 часа. На Новый год просили станцевать Снегурочкой, на 23 Февраля просят образ милитари (армейский — прим. URA.RU)», — приводит слова организатора издание «Вестник Сургутского района». Сообщение о приеме заказов размещено на сайте бесплатных объявлений. Но в нем не указано, что это стриптиз. Об этом заказчик узнает вовремя беседы с исполнителем. В объявлении же это названо танцевальным шоу на любые мероприятия. «По вашему запросу мы подберем выступление на любой праздник и тематику! Особенно актуально к 23 Февраля», — указано в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО пошла на шоу к блогеру Анастасии Ивлеевой ради открытия в Нижневартовске БДСМ-отеля. Югорчанка собирается установить в нем пыточную кровать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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