В ХМАО вырос спрос на стриптиз в военном стиле на День защитника Отечества

Танцовщицы готовы выехать с шоу-программой на Ямал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО массово заказывают стриптиз-шоу в военном стиле на День защитника Отечества. Из-за множества заказов уже практически не осталось брони номеров с этой тематикой на 23 Февраля.

«Это конкретно стриптиз. Что касается по брони, то на 23 Февраля остались окошки с 13 до 16 часов и с 19 до 21 часа. На Новый год просили станцевать Снегурочкой, на 23 Февраля просят образ милитари (армейский — прим. URA.RU)», — приводит слова организатора издание «Вестник Сургутского района».

Сообщение о приеме заказов размещено на сайте бесплатных объявлений. Но в нем не указано, что это стриптиз. Об этом заказчик узнает вовремя беседы с исполнителем. В объявлении же это названо танцевальным шоу на любые мероприятия. «По вашему запросу мы подберем выступление на любой праздник и тематику! Особенно актуально к 23 Февраля», — указано в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО пошла на шоу к блогеру Анастасии Ивлеевой ради открытия в Нижневартовске БДСМ-отеля. Югорчанка собирается установить в нем пыточную кровать.