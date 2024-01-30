30 января 2024

Украина отказалась от истребителей Hornet, назвав их летающим хламом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик уточнил, что скандал помешал поставке техники ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киеву не нужны истребители Hornet, которые хотела поставить Австралия для ВСУ. Высокопоставленный офицер ВВС Украины назвал самолеты «летающим хламом», сообщили источники.

«Мы не хотим ваш летающий хлам (самолеты Hornet — прим. URA.RU)», — передала газета Australian Financial Review заявление офицера ВСУ. Уточняется, что встреча по поводу списанных истребителей F/A-18 Hornet прошла в прошлом году.

Подрядчик, участвующий в переговорах между Украиной и Австралией, сообщил, что эта ситуация сорвала сделку о передаче истребителей. Если бы офицер не сказал такого, то самолеты бы уже летали над Киевом, сообщил источник.

Правительство Австралии также решило отправить на утилизацию вертолеты MRH-90 Taipan вместо отправки их на Украину. В середине декабря Киев отправил запрос с просьбой передать технику ВСУ.

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Киеву не нужны истребители Hornet, которые хотела поставить Австралия для ВСУ. Высокопоставленный офицер ВВС Украины назвал самолеты «летающим хламом», сообщили источники. «Мы не хотим ваш летающий хлам (самолеты Hornet — прим. URA.RU)», — передала газета Australian Financial Review заявление офицера ВСУ. Уточняется, что встреча по поводу списанных истребителей F/A-18 Hornet прошла в прошлом году. Подрядчик, участвующий в переговорах между Украиной и Австралией, сообщил, что эта ситуация сорвала сделку о передаче истребителей. Если бы офицер не сказал такого, то самолеты бы уже летали над Киевом, сообщил источник. Правительство Австралии также решило отправить на утилизацию вертолеты MRH-90 Taipan вместо отправки их на Украину. В середине декабря Киев отправил запрос с просьбой передать технику ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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