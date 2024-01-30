30 января 2024

Прокуратуру просят разобраться с проблемной курганской школой

Депутат Бухаров обратился в прокуратуру из-за проблем школы №20 в Шадринске
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост директора шадринской школы остается вакантным Фото:

В прокуратуру направлено обращение с просьбой вмешаться в решение проблем школы №20 в Шадринске (Курганская область). Автором послания является депутат гордумы Александр Бухаров. Об этом чиновник рассказал в Telegram.

«Направил депутатское обращение в прокуратуру по ситуации со школой №20 и увольнением директора Юрия Павлова. Прошу изъять все финансовые документы по ремонту учреждения, акты приемки и обращения руководителя», — написал Александр Бухаров в своем telegram-канале.

По версии мэрии Шадринска, о протечках крыши, выбитом окне и других проблемах школы власти не знали. Якобы Павлов скрывал эти факты и в администрации денег на ремонт здания не просил. При это учителя и родители школьников, обратившиеся к Бухарову, заявляют, что директор ни в чем не виноват. Мэрия не реагировала на обращения директора, ограничившись выделением 30 тысяч рублей на ремонт в прошлом году.

Горожане сообщали, что в школе сыро, а в стенах — дыры, в здании есть проблемы с отоплением, в одном из классов окна заколочены фанерой. После того, как эта информация стала достоянием общественности, был уволен Павлов. Редакция URA.RU направляла запросы в администрацию Шадринска и руководству образовательной организации, но не получила ответа.

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В прокуратуру направлено обращение с просьбой вмешаться в решение проблем школы №20 в Шадринске (Курганская область). Автором послания является депутат гордумы Александр Бухаров. Об этом чиновник рассказал в Telegram. «Направил депутатское обращение в прокуратуру по ситуации со школой №20 и увольнением директора Юрия Павлова. Прошу изъять все финансовые документы по ремонту учреждения, акты приемки и обращения руководителя», — написал Александр Бухаров в своем telegram-канале. По версии мэрии Шадринска, о протечках крыши, выбитом окне и других проблемах школы власти не знали. Якобы Павлов скрывал эти факты и в администрации денег на ремонт здания не просил. При это учителя и родители школьников, обратившиеся к Бухарову, заявляют, что директор ни в чем не виноват. Мэрия не реагировала на обращения директора, ограничившись выделением 30 тысяч рублей на ремонт в прошлом году. Горожане сообщали, что в школе сыро, а в стенах — дыры, в здании есть проблемы с отоплением, в одном из классов окна заколочены фанерой. После того, как эта информация стала достоянием общественности, был уволен Павлов. Редакция URA.RU направляла запросы в администрацию Шадринска и руководству образовательной организации, но не получила ответа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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