Прокуратуру просят разобраться с проблемной курганской школой

Депутат Бухаров обратился в прокуратуру из-за проблем школы №20 в Шадринске

31 января 2024 в 06:42 Размер текста - 17 +

Пост директора шадринской школы остается вакантным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В прокуратуру направлено обращение с просьбой вмешаться в решение проблем школы №20 в Шадринске (Курганская область). Автором послания является депутат гордумы Александр Бухаров. Об этом чиновник рассказал в Telegram. «Направил депутатское обращение в прокуратуру по ситуации со школой №20 и увольнением директора Юрия Павлова. Прошу изъять все финансовые документы по ремонту учреждения, акты приемки и обращения руководителя», — написал Александр Бухаров в своем telegram-канале. По версии мэрии Шадринска, о протечках крыши, выбитом окне и других проблемах школы власти не знали. Якобы Павлов скрывал эти факты и в администрации денег на ремонт здания не просил. При это учителя и родители школьников, обратившиеся к Бухарову, заявляют, что директор ни в чем не виноват. Мэрия не реагировала на обращения директора, ограничившись выделением 30 тысяч рублей на ремонт в прошлом году. Горожане сообщали, что в школе сыро, а в стенах — дыры, в здании есть проблемы с отоплением, в одном из классов окна заколочены фанерой. После того, как эта информация стала достоянием общественности, был уволен Павлов. Редакция URA.RU направляла запросы в администрацию Шадринска и руководству образовательной организации, но не получила ответа.

В прокуратуру направлено обращение с просьбой вмешаться в решение проблем школы №20 в Шадринске (Курганская область). Автором послания является депутат гордумы Александр Бухаров. Об этом чиновник рассказал в Telegram. «Направил депутатское обращение в прокуратуру по ситуации со школой №20 и увольнением директора Юрия Павлова. Прошу изъять все финансовые документы по ремонту учреждения, акты приемки и обращения руководителя», — написал Александр Бухаров в своем telegram-канале. По версии мэрии Шадринска, о протечках крыши, выбитом окне и других проблемах школы власти не знали. Якобы Павлов скрывал эти факты и в администрации денег на ремонт здания не просил. При это учителя и родители школьников, обратившиеся к Бухарову, заявляют, что директор ни в чем не виноват. Мэрия не реагировала на обращения директора, ограничившись выделением 30 тысяч рублей на ремонт в прошлом году. Горожане сообщали, что в школе сыро, а в стенах — дыры, в здании есть проблемы с отоплением, в одном из классов окна заколочены фанерой. После того, как эта информация стала достоянием общественности, был уволен Павлов. Редакция URA.RU направляла запросы в администрацию Шадринска и руководству образовательной организации, но не получила ответа.