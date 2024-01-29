Главное об СВО на Украине 29 января: в Киеве сообщили об увольнении главкома ВСУ Залужного

Экс-депутат Рады Береза: главкома ВСУ Залужного уволили

29 января 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный покинул пост главкома ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главкома ВСУ Валерия Залужного уволили с должности, сообщил украинский депутат Борислав Береза. URA.RU приводит главные новости о СВО на Украине к вечеру 29 января. Залужного уволили с поста главкома ВСУ Береза написал в своих соцсетях о том, что Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ. Официально эту информацию не подтвердили. ВС РФ освободили Табаевку в Харьковской области Российские войска освободили село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Кроме того, в районе села Синьковка ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, а на краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю. На Украине началось обрушение фронта В течение нескольких месяцев произойдет обрушение всех фронтов в зоне спецоперации. Освобождение Табаевки (Харьковская область) стало промежуточным итогом текущей работы Вооруженных сил РФ. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. Он подчеркнул, что продвижение российских войск идет на многих других направлениях. Зеленский обвинил Запад в начале спецоперации Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в начале российской спецоперации. По его словам, после референдума 2014 года, в результате которого Крым вошел в состав России, Запад практически никак на это не отреагировал, из-за чего РФ якобы смогла начать СВО. В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека Калининский район Донецка оказался атакован боевиками ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, передает Пятый канал. При обстрелах погибли два человека. К тому же, было зафиксировано возгорание автомобиля, а в ряде домов оказалось повреждено остекление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главкома ВСУ Валерия Залужного уволили с должности, сообщил украинский депутат Борислав Береза. URA.RU приводит главные новости о СВО на Украине к вечеру 29 января. Береза написал в своих соцсетях о том, что Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ. Официально эту информацию не подтвердили. Российские войска освободили село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Кроме того, в районе села Синьковка ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, а на краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю. В течение нескольких месяцев произойдет обрушение всех фронтов в зоне спецоперации. Освобождение Табаевки (Харьковская область) стало промежуточным итогом текущей работы Вооруженных сил РФ. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. Он подчеркнул, что продвижение российских войск идет на многих других направлениях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в начале российской спецоперации. По его словам, после референдума 2014 года, в результате которого Крым вошел в состав России, Запад практически никак на это не отреагировал, из-за чего РФ якобы смогла начать СВО. Калининский район Донецка оказался атакован боевиками ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, передает Пятый канал. При обстрелах погибли два человека. К тому же, было зафиксировано возгорание автомобиля, а в ряде домов оказалось повреждено остекление.