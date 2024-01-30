30 января 2024

В челябинской элитном поселке продают ресторан за 41 миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Амбара» находится в поселке Малинки Вилладж Фото:

В коттеджном поселке Малинки Вилладж Сосновского района Челябинской области выставлен на продажу ресторан «Амбар» за 41 миллион рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».

«Продажа готового рабочего бизнеса. Pестopан нa cлуxу, вблизи кpупныx жилыx загородныx поceлков бизнес клаcca. За три годa сущeствoвaния рeсторана ни oднoгo месяца в минуc, выpучка рoсла, бoльшую чaсть приносили банкeты и пpоведeниe меpопpиятий» — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта составляет 41 000 000 рублей.

Здание ресторана выстроено из цельных хвойных деревьев, каждое бревно, по признанию продавца, не менее метра в диаметре. Мебель собрана из азиатского карагача. Площадь застройки — 540,70 м², площадь самого ресторана — 387,7 м², объект газифицирован, имеется лицензия на алкоголь.

Причина продажи, по признанию автора объявления, не хватка времени заниматься данным рестораном. Торговаться с потенциальными покупателями продавец пока не готов.

В Копейске был выставлен на продажу ресторaн «Сoлнце». За объект просят — 85 миллионов рублей.

Вход в ресторан «Амбар»
Вход в ресторан «Амбар»

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В коттеджном поселке Малинки Вилладж Сосновского района Челябинской области выставлен на продажу ресторан «Амбар» за 41 миллион рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продажа готового рабочего бизнеса. Pестopан нa cлуxу, вблизи кpупныx жилыx загородныx поceлков бизнес клаcca. За три годa сущeствoвaния рeсторана ни oднoгo месяца в минуc, выpучка рoсла, бoльшую чaсть приносили банкeты и пpоведeниe меpопpиятий» — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта составляет 41 000 000 рублей. Здание ресторана выстроено из цельных хвойных деревьев, каждое бревно, по признанию продавца, не менее метра в диаметре. Мебель собрана из азиатского карагача. Площадь застройки — 540,70 м², площадь самого ресторана — 387,7 м², объект газифицирован, имеется лицензия на алкоголь. Причина продажи, по признанию автора объявления, не хватка времени заниматься данным рестораном. Торговаться с потенциальными покупателями продавец пока не готов. В Копейске был выставлен на продажу ресторaн «Сoлнце». За объект просят — 85 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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