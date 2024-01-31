В России разработали летающий автомобиль «Пчелка»

В России разработан прототип летающего автомобиля «Пчелка». Об этом рассказали в Национальной технологической инициативе (НТИ).
«Российские инженеры разработали одноместный летательный аппарат вертикального взлета и посадки для городской аэромобильности «Пчелка», — передает сообщение НТИ РИА Новости. Там добавили, что «Пчелка» является одноместным летательным аппаратом с низким расходом топлива для городского такси и каршеринга. Он является гибридом автожира и бикоптера, с вертикальным взлетом и посадкой. Автожир — летательный аппарат, похожий на вертолет, который поднимается за счет свободновращающегося несущего винта в режиме авторотации.
Автопилот позволяет использовать его без специальных пилотских навыков. Пассажиры, находясь в аппарате «Пчелка», смогут выбрать пункт назначения на дисплее, после чего аппарат доставит их к указанному месту. Прототип оборудован двумя силовыми установками и воздушными винтами для вертикального и горизонтального полета. Проект будет представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени» в феврале, заключили в НТИ.
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