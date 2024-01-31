В России разработали летающий автомобиль «Пчелка»

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, девушка, колесо автомобиля, туфли
Аппарат «Пчелка» можно будет использовать в такси и каршеринге Фото:

В России разработан прототип летающего автомобиля «Пчелка». Об этом рассказали в Национальной технологической инициативе (НТИ).

«Российские инженеры разработали одноместный летательный аппарат вертикального взлета и посадки для городской аэромобильности «Пчелка», — передает сообщение НТИ РИА Новости. Там добавили, что «Пчелка» является одноместным летательным аппаратом с низким расходом топлива для городского такси и каршеринга. Он является гибридом автожира и бикоптера, с вертикальным взлетом и посадкой. Автожир — летательный аппарат, похожий на вертолет, который поднимается за счет свободновращающегося несущего винта в режиме авторотации.

Автопилот позволяет использовать его без специальных пилотских навыков. Пассажиры, находясь в аппарате «Пчелка», смогут выбрать пункт назначения на дисплее, после чего аппарат доставит их к указанному месту. Прототип оборудован двумя силовыми установками и воздушными винтами для вертикального и горизонтального полета. Проект будет представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени» в феврале, заключили в НТИ.

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В России разработан прототип летающего автомобиля «Пчелка». Об этом рассказали в Национальной технологической инициативе (НТИ). «Российские инженеры разработали одноместный летательный аппарат вертикального взлета и посадки для городской аэромобильности «Пчелка», — передает сообщение НТИ РИА Новости. Там добавили, что «Пчелка» является одноместным летательным аппаратом с низким расходом топлива для городского такси и каршеринга. Он является гибридом автожира и бикоптера, с вертикальным взлетом и посадкой. Автожир — летательный аппарат, похожий на вертолет, который поднимается за счет свободновращающегося несущего винта в режиме авторотации. Автопилот позволяет использовать его без специальных пилотских навыков. Пассажиры, находясь в аппарате «Пчелка», смогут выбрать пункт назначения на дисплее, после чего аппарат доставит их к указанному месту. Прототип оборудован двумя силовыми установками и воздушными винтами для вертикального и горизонтального полета. Проект будет представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени» в феврале, заключили в НТИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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