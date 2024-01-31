МО: над Псковской областью был сбит беспилотник

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В ночь на 31 января над Псковской областью был сбит беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 31 января средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Псковской областью. Об этом сообщили представители Минобороны.

Ночью средства ПВО ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области, передает Минобороны РФ. Минобороны опубликовали информацию уже утром.

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В ночь на 31 января средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Псковской областью. Об этом сообщили представители Минобороны. Ночью средства ПВО ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области, передает Минобороны РФ. Минобороны опубликовали информацию уже утром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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