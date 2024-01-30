30 января 2024

Почти 1000 курганцев заболели гонконгским гриппом с начала эпидсезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , поликлиника, тонометр, кабинет врача, врач, больница, медицина, медик, справка от врача, направление к врачу, прием у врача
В Кургане сообщили количество заболевших гонконгским гриппом Фото:

В Курганской области с сентября прошлого года выявлено 962 случая гриппа А (H3N2). Вирус, известный как «гонконгский грипп», выявлен в результате проведенных исследований в регионе с начала эпидемиологического сезона. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

«С начала эпидемиологического сезона (с сентября 2023 года) проведено 29081 исследование на носительство респираторных инфекций у заболевших, вирус гриппа А (H3N2) выделен в 962 случаях», — сообщается на сайте управления. За последнюю неделю 1820 исследований, вирус гриппа А (H3N2) составил 65,5% среди всех выявленных случаев.

Управление характеризует ситуацию с заболеваемостью как типичную для данного сезона. «За неделю с 22 по 28 января 2024 года в регионе показатель заболеваемости составил 96,7 на 10 тысяч населения», — сообщают в управлении. Также в ведомстве напомнили, что при заболеваемости в классах более 20% детей руководители школ самостоятельно принимают решения о приостановлении учебного процесса в профилактических целях.

Ранее URA.RU сообщало, что в более 70 курганских школах применены карантинные меры. Два образовательных учреждения закрыты из-за болезни учеников полностью.

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В Курганской области с сентября прошлого года выявлено 962 случая гриппа А (H3N2). Вирус, известный как «гонконгский грипп», выявлен в результате проведенных исследований в регионе с начала эпидемиологического сезона. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора. «С начала эпидемиологического сезона (с сентября 2023 года) проведено 29081 исследование на носительство респираторных инфекций у заболевших, вирус гриппа А (H3N2) выделен в 962 случаях», — сообщается на сайте управления. За последнюю неделю 1820 исследований, вирус гриппа А (H3N2) составил 65,5% среди всех выявленных случаев. Управление характеризует ситуацию с заболеваемостью как типичную для данного сезона. «За неделю с 22 по 28 января 2024 года в регионе показатель заболеваемости составил 96,7 на 10 тысяч населения», — сообщают в управлении. Также в ведомстве напомнили, что при заболеваемости в классах более 20% детей руководители школ самостоятельно принимают решения о приостановлении учебного процесса в профилактических целях. Ранее URA.RU сообщало, что в более 70 курганских школах применены карантинные меры. Два образовательных учреждения закрыты из-за болезни учеников полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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