28 января 2024
27 января 2024

Более 70 курганских школ частично закрыли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Тысячи курганских школьников из-за ОРВИ ушли на карантин Фото:

В Курганской области 72 школы частично закрыты на карантин из-за ОРВИ. Еще два образовательных учреждения закрыты полностью. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования Курганской области.

«Сейчас полностью закрыты только две школы в Целинном и Каргапольском муниципалитетах. Частично закрыты 72 школы. Там обучаются около восьми тысяч школьников, что составляет менее 8% от общего числа обучающихся», — рассказали URA.RU в департаменте.

Отмечается, что это является обычной ситуацией для данного времени года. В департаменте пояснили, что уровень заболеваемости низкий и никаких предпосылок для ввода общегородского или областного карантина в регионе нет. Школы и детские сады по усмотрению руководителей могут закрываться полностью или частично в том случае, если уровень заболеваемости в коллективе в целом или в отдельном классе превышает 20%.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске увеличилось число учеников, которые не пойдут в школу. В городе 94 класса на неделю закрыли на карантин для предупреждения распространения ОРВИ.

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В Курганской области 72 школы частично закрыты на карантин из-за ОРВИ. Еще два образовательных учреждения закрыты полностью. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования Курганской области. «Сейчас полностью закрыты только две школы в Целинном и Каргапольском муниципалитетах. Частично закрыты 72 школы. Там обучаются около восьми тысяч школьников, что составляет менее 8% от общего числа обучающихся», — рассказали URA.RU в департаменте. Отмечается, что это является обычной ситуацией для данного времени года. В департаменте пояснили, что уровень заболеваемости низкий и никаких предпосылок для ввода общегородского или областного карантина в регионе нет. Школы и детские сады по усмотрению руководителей могут закрываться полностью или частично в том случае, если уровень заболеваемости в коллективе в целом или в отдельном классе превышает 20%. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске увеличилось число учеников, которые не пойдут в школу. В городе 94 класса на неделю закрыли на карантин для предупреждения распространения ОРВИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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