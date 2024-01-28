Более 70 курганских школ частично закрыли на карантин

В Курганской области 72 школы частично закрыты на карантин из-за ОРВИ. Еще два образовательных учреждения закрыты полностью. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования Курганской области.
«Сейчас полностью закрыты только две школы в Целинном и Каргапольском муниципалитетах. Частично закрыты 72 школы. Там обучаются около восьми тысяч школьников, что составляет менее 8% от общего числа обучающихся», — рассказали URA.RU в департаменте.
Отмечается, что это является обычной ситуацией для данного времени года. В департаменте пояснили, что уровень заболеваемости низкий и никаких предпосылок для ввода общегородского или областного карантина в регионе нет. Школы и детские сады по усмотрению руководителей могут закрываться полностью или частично в том случае, если уровень заболеваемости в коллективе в целом или в отдельном классе превышает 20%.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске увеличилось число учеников, которые не пойдут в школу. В городе 94 класса на неделю закрыли на карантин для предупреждения распространения ОРВИ.
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