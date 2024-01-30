Депутат курганской облдумы Исламов рассказал, каких кадров не хватает в регионе

В Курганской области не хватает научных сотрудников, агрономов и ветврачей

31 января 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Депутат Исламов считает, что в регионе не хватает научных сотрудников и ветврачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в сельском хозяйстве не хватает научных сотрудников, ветврачей, агрономов и инженеров. Об этом сообщил депутат облдумы Марат Исламов в ходе Совета по аграрному образованию и науке, который прошел в КГСХА имени Мальцева. «В сельском хозяйстве не хватает квалифицированных кадров. Дефицит агрономов, зоотехников, ветврачей, инженеров и научных сотрудников», — цитирует слова Исламов группа облдумы в соцсети «ВКонтакте». Исламов подчеркнул, что на сегодняшний день в Курганской области образование в аграрной сфере осуществляется в девяти средних школах и КГСХА имени Т.С. Мальцева. По его словам, решить вопрос с острой нехваткой кадров позволит усиление взаимодействия образовательных и научных учреждений с сельхозпроизводителями. Также он отметил необходимость подготовки специалистов, учитывая современные условия — внедрение новых технологий и модернизирующие мощности. Ранее о нехватке кадров в Курганской области высказался депутат Госдумы Александр Ильтяков. По его словам, на селе в регионе дефицит механизаторов. Также он отметил, что не хватает специалистов в медицине и образовании.

В Курганской области в сельском хозяйстве не хватает научных сотрудников, ветврачей, агрономов и инженеров. Об этом сообщил депутат облдумы Марат Исламов в ходе Совета по аграрному образованию и науке, который прошел в КГСХА имени Мальцева. «В сельском хозяйстве не хватает квалифицированных кадров. Дефицит агрономов, зоотехников, ветврачей, инженеров и научных сотрудников», — цитирует слова Исламов группа облдумы в соцсети «ВКонтакте». Исламов подчеркнул, что на сегодняшний день в Курганской области образование в аграрной сфере осуществляется в девяти средних школах и КГСХА имени Т.С. Мальцева. По его словам, решить вопрос с острой нехваткой кадров позволит усиление взаимодействия образовательных и научных учреждений с сельхозпроизводителями. Также он отметил необходимость подготовки специалистов, учитывая современные условия — внедрение новых технологий и модернизирующие мощности. Ранее о нехватке кадров в Курганской области высказался депутат Госдумы Александр Ильтяков. По его словам, на селе в регионе дефицит механизаторов. Также он отметил, что не хватает специалистов в медицине и образовании.