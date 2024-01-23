23 января 2024

Депутат Госдумы раскрыл, каких кадров не хватает в Курганской области

Депутат ГД Ильтяков: в Курганской области не хватает механизаторов и учителей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, ильтяков александр
По мнению Александра Ильтякова, проблема дефицита кадров в регионе является одной из важнейших Фото:

В Курганской области ощущается острый дефицит медицинского персонала, педагогических работников и механизаторов. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков.

«Нехватка кадров (ощущается — прим. URA.RU), прежде всего, в образовательной сфере, в медицинской — с кадрами очень тяжело. Не достает специалистов на селе, не хватает квалифицированных механизаторов», — сказал Александр Ильтяков в интервью ГТРК «Курган».

Депутат подчеркнул, что власти знают о проблеме и стараются сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. В области реализуется комплекс мер по привлечению на территорию молодых специалистов. В департаменте образования и науки региона отмечали, что на начало учебного года не хватало чуть более 200 учителей. В сентябре 2023 года в школы устроились 234 педагога.

По мнению сенатора от Курганской области Сергея Муратова, проблему нехватки кадров можно решить с помощью роботизации производства. При этом курганские работодатели стали чаще привлекать для выполнения поставленных задач временных сотрудников. Об это URA.RU сообщили в сервисе «Зарплата.ру».

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В Курганской области ощущается острый дефицит медицинского персонала, педагогических работников и механизаторов. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков. «Нехватка кадров (ощущается — прим. URA.RU), прежде всего, в образовательной сфере, в медицинской — с кадрами очень тяжело. Не достает специалистов на селе, не хватает квалифицированных механизаторов», — сказал Александр Ильтяков в интервью ГТРК «Курган». Депутат подчеркнул, что власти знают о проблеме и стараются сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. В области реализуется комплекс мер по привлечению на территорию молодых специалистов. В департаменте образования и науки региона отмечали, что на начало учебного года не хватало чуть более 200 учителей. В сентябре 2023 года в школы устроились 234 педагога. По мнению сенатора от Курганской области Сергея Муратова, проблему нехватки кадров можно решить с помощью роботизации производства. При этом курганские работодатели стали чаще привлекать для выполнения поставленных задач временных сотрудников. Об это URA.RU сообщили в сервисе «Зарплата.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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