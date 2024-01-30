На курганских дорогах появятся десятки новых камер

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции увеличат число стационарных комплексов для выявления нарушений на дорогах. Планируется внедрить десятки новых устройств. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганском управлении ГИБДД.
«В ближайшие месяцы 2024 года число комплексов увеличится на 28,5% (с 70 до 90) за счет введения в эксплуатацию 13 новых стационарных комплексов и дополнительного, поэтапного внедрения региональным правительством передвижных комплексов», — рассказали URA.RU в Госавтоинспекции.
Как пояснили сотрудники ГИБДД, новые устройства позволят увеличить число аварийно-опасных мест, которые подлежат отработке этими самыми комплексами. Корреспонденту URA.RU также сообщили, что представители правительства Курганской области рассматривают вопрос о покупке еще 25 комплексов, с помощью которых можно контролировать региональную дорожную сеть.
Дополнительно журналисту сообщили, что при работе на уже имеющихся комплексах сотрудники ГАИ обнаружили 37 потенциально опасных мест. На них работники ведомства уже установили дополнительные запрещающие и предупреждающие знаки, а также нанесли соответствующую разметку).
Ранее URA.RU писало, что в ГИБДД планировали усилить меры для снижения смертности на курганских дорогах. Тогда в ведомстве занимались реализацией комплекса мер для снижения статистики гибели участников дорожного движения.
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