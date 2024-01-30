30 января 2024

Курганцы стали лучше сдавать экзамены на права

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автошкола ДОСААФ. Курган, автошкола
В регионе вырос процент сдачи теоретической части экзамена на права Фото:

В Курганской области за год на 7% вырос процент сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Об этом стало известно на пресс-конференции, которую провело руководство областного УГИБДД, передает корреспондент URA.RU.

«В 2023 году теоретические знания впервые были проверены у 6222 выпускников автошкол. Практические навыки управления транспортным средством — у 5 759 кандидатов. Качество подготовки повысилось в теоретической части. Процент сдачи с первого раза теории возрос с 69,8% до 76,6%», — сообщил начальник областного УГИБДД Михаил Чебыкин. При этом в регионе за год снизился процент сдачи практической части экзамена: с 17,1% до 16,1%.

Ранее стало известно, что курганская Госавтоинспекция перестала вести статистику результатов сдачи экзаменов курсантов отдельных автошкол. Это было связано с введением нового регламента по сдаче экзаменов на получение водительских прав в ГИБДД.

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В Курганской области за год на 7% вырос процент сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Об этом стало известно на пресс-конференции, которую провело руководство областного УГИБДД, передает корреспондент URA.RU. «В 2023 году теоретические знания впервые были проверены у 6222 выпускников автошкол. Практические навыки управления транспортным средством — у 5 759 кандидатов. Качество подготовки повысилось в теоретической части. Процент сдачи с первого раза теории возрос с 69,8% до 76,6%», — сообщил начальник областного УГИБДД Михаил Чебыкин. При этом в регионе за год снизился процент сдачи практической части экзамена: с 17,1% до 16,1%. Ранее стало известно, что курганская Госавтоинспекция перестала вести статистику результатов сдачи экзаменов курсантов отдельных автошкол. Это было связано с введением нового регламента по сдаче экзаменов на получение водительских прав в ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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