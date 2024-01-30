30 января 2024

В Салехарде в ДТП с автозаком пострадала помощник судьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная оппозиционная акция. Тюмень, автозак, митинг, несанкционированная акция, несанкционированный митинг
В Салехарде в ДТП с автозаком пострадала помощник судьи Фото:

В Салехарде (ЯНАО) при столкновении автомобиля KIA со спецавтомобилем, предназначенным для перевозки конвоируемых, пострадала помощник судьи Милана Мусаева. Она находилась в легковом автомобиле, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«В ДТП в Салехарде, произошедшем на перекрестке улиц Ямальской и Матросова пострадала помощник судьи суда ЯНАО Милана Мусаева. Спецавтомобиль ехал с включенными световыми и звуковыми сигналами. Девушка травмирована», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

В причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются работники окружной Госавтоинспекции. Они установят обстоятельства и причины происшествия, и определят степень вины его участников.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой подтвердить полученную информацию. Также, в пресс-службу окружного депздрава был направлен запрос о состоянии здоровья девушки. На момент публикации новости ответы не получены.

ДТП с участием KIA и спецавтомобиля произошло 30 января в Салехарде. Происшествие попало на видео.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) при столкновении автомобиля KIA со спецавтомобилем, предназначенным для перевозки конвоируемых, пострадала помощник судьи Милана Мусаева. Она находилась в легковом автомобиле, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «В ДТП в Салехарде, произошедшем на перекрестке улиц Ямальской и Матросова пострадала помощник судьи суда ЯНАО Милана Мусаева. Спецавтомобиль ехал с включенными световыми и звуковыми сигналами. Девушка травмирована», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. В причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются работники окружной Госавтоинспекции. Они установят обстоятельства и причины происшествия, и определят степень вины его участников. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой подтвердить полученную информацию. Также, в пресс-службу окружного депздрава был направлен запрос о состоянии здоровья девушки. На момент публикации новости ответы не получены. ДТП с участием KIA и спецавтомобиля произошло 30 января в Салехарде. Происшествие попало на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...