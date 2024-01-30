В Салехарде в ДТП с автозаком пострадала помощник судьи

В Салехарде (ЯНАО) при столкновении автомобиля KIA со спецавтомобилем, предназначенным для перевозки конвоируемых, пострадала помощник судьи Милана Мусаева. Она находилась в легковом автомобиле, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.
«В ДТП в Салехарде, произошедшем на перекрестке улиц Ямальской и Матросова пострадала помощник судьи суда ЯНАО Милана Мусаева. Спецавтомобиль ехал с включенными световыми и звуковыми сигналами. Девушка травмирована», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.
В причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются работники окружной Госавтоинспекции. Они установят обстоятельства и причины происшествия, и определят степень вины его участников.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой подтвердить полученную информацию. Также, в пресс-службу окружного депздрава был направлен запрос о состоянии здоровья девушки. На момент публикации новости ответы не получены.
ДТП с участием KIA и спецавтомобиля произошло 30 января в Салехарде. Происшествие попало на видео.
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