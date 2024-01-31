Куйвашев отменяет совещания после разноса Шойгу на свердловском заводе

31 января 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев, по одной из версий, накануне общался с Шойгу лично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отменил как минимум два совещания, запланированных на 31 января, рассказали URA.RU два информированных источника, близких к региональному кабмину. По словам одного из них, это связано с итогами визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург накануне. «Губернатор с утра в плохом настроении», — поделился один из собеседников. Официальный представитель главы региона на вопрос корреспондента к моменту публикации не ответила. Как писало URA.RU, Шойгу вместе с большой делегацией посетил в Екатеринбурге как минимум ОКБ «Новатор», Машиностроительный завод имени Калинина и «Уралтрансмаш», выполняющие гособоронзаказ. На «Уралтрансмаше» ему не понравились темпы производства перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ». «Вы кончайте дурака валять. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — строго обратился Шойгу к руководству и, предположительно, к главному конструктору завода.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отменил как минимум два совещания, запланированных на 31 января, рассказали URA.RU два информированных источника, близких к региональному кабмину. По словам одного из них, это связано с итогами визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург накануне. «Губернатор с утра в плохом настроении», — поделился один из собеседников. Официальный представитель главы региона на вопрос корреспондента к моменту публикации не ответила. Как писало URA.RU, Шойгу вместе с большой делегацией посетил в Екатеринбурге как минимум ОКБ «Новатор», Машиностроительный завод имени Калинина и «Уралтрансмаш», выполняющие гособоронзаказ. На «Уралтрансмаше» ему не понравились темпы производства перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ». «Вы кончайте дурака валять. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — строго обратился Шойгу к руководству и, предположительно, к главному конструктору завода.