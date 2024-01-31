Куйвашев отменяет совещания после разноса Шойгу на свердловском заводе

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отменил как минимум два совещания, запланированных на 31 января, рассказали URA.RU два информированных источника, близких к региональному кабмину. По словам одного из них, это связано с итогами визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург накануне.
«Губернатор с утра в плохом настроении», — поделился один из собеседников. Официальный представитель главы региона на вопрос корреспондента к моменту публикации не ответила.
Как писало URA.RU, Шойгу вместе с большой делегацией посетил в Екатеринбурге как минимум ОКБ «Новатор», Машиностроительный завод имени Калинина и «Уралтрансмаш», выполняющие гособоронзаказ. На «Уралтрансмаше» ему не понравились темпы производства перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ».
«Вы кончайте дурака валять. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — строго обратился Шойгу к руководству и, предположительно, к главному конструктору завода.
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