Как понять, что ребенок нуждается в помощи психолога

Психолог Самбурский: перепады настроения сигнализируют, что ребенку нужна помощь

31 января 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Изменения в поведении ребенка могут сигнализировать о психологических проблемах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Существуют различные поведенческие сигналы, которые могут указывать на необходимость психологической поддержки для ребенка. Первые симптомы, на которые следует обратить внимание, — это перепады настроения и изменения в поведении. Об этом рассказал автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский. «Есть поведенческие сигналы, которые могут указывать на то, что ребенку нужна психологическая помощь. Первые признаки — перепады настроения и изменения в поведении», — передает слова Самбурского « Газета.ru ». Он добавил, что это не обязательно означает, что у ребенка есть какое-то расстройство, но свидетельствует о том, что у него возникли трудности, с которыми он не может справиться самостоятельно. Если у ребенка возникают резкие изменения в поведении, такие как агрессия, раздражительность, апатия или беспокойство, эмоциональная нестабильность без явной причины, частые приступы плача, крики, битье, попытки убежать или прятаться, или наоборот, становится чрезмерно послушным, дружелюбным или замкнутым, это может быть признаком проблемы. Другие сигналы могут включать проблемы со сном, аппетитом, туалетом и гигиеной. Проблемы в школе, отсутствие интереса к учебе и будущему, а также трудности с концентрацией внимания, мышлением, речью и письмом, также могут быть связаны с психологическими проблемами ребенка. Если вы обнаружили у своего ребенка один или несколько из описанных признаков, необходимо обратить внимание на их длительность, частоту и силу проявления, а также их влияние на повседневную жизнь, учебу и социальные контакты ребенка. В таких случаях рекомендуется обратиться к психологу, особенно если ребенок является подростком, заключил Самбурский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Существуют различные поведенческие сигналы, которые могут указывать на необходимость психологической поддержки для ребенка. Первые симптомы, на которые следует обратить внимание, — это перепады настроения и изменения в поведении. Об этом рассказал автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский. «Есть поведенческие сигналы, которые могут указывать на то, что ребенку нужна психологическая помощь. Первые признаки — перепады настроения и изменения в поведении», — передает слова Самбурского «Газета.ru». Он добавил, что это не обязательно означает, что у ребенка есть какое-то расстройство, но свидетельствует о том, что у него возникли трудности, с которыми он не может справиться самостоятельно. Если у ребенка возникают резкие изменения в поведении, такие как агрессия, раздражительность, апатия или беспокойство, эмоциональная нестабильность без явной причины, частые приступы плача, крики, битье, попытки убежать или прятаться, или наоборот, становится чрезмерно послушным, дружелюбным или замкнутым, это может быть признаком проблемы. Другие сигналы могут включать проблемы со сном, аппетитом, туалетом и гигиеной. Проблемы в школе, отсутствие интереса к учебе и будущему, а также трудности с концентрацией внимания, мышлением, речью и письмом, также могут быть связаны с психологическими проблемами ребенка. Если вы обнаружили у своего ребенка один или несколько из описанных признаков, необходимо обратить внимание на их длительность, частоту и силу проявления, а также их влияние на повседневную жизнь, учебу и социальные контакты ребенка. В таких случаях рекомендуется обратиться к психологу, особенно если ребенок является подростком, заключил Самбурский.