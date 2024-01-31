Писательница Улицкая призналась, что отправляет гонорары на помощь ВСУ

31 января 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Писательница Улицкая дала добро на убийство российских журналистов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что ее доходы с продаж книг идут на Украину. Часть диалога опубликована в telegram-канале пранкеров. «Писательница с гордостью заявила, что гонорары с продаж ее книг в России идут на Украину», — говорится в telegram-канале. Вован и Лексус позвонили писательнице и представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они спросили, помогает ли Улицкая ВСУ. Писательница ответила, что она отправляет деньги с продаж книг Киеву. Кроме того, на вопрос, как она относится к терактам со стороны Украины против патриотично настроенных журналистов, Улицкая заявила: «У вас есть на это право». Она подчеркнула, что Захара Прилепина не считает человеком. Ранее режиссера кинопремьеры «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина заподозрили в спонсировании ВСУ. По информации организации «Зов народа», он распространял фейковую информацию о ВС РФ и финансировал ВСУ. Отмечается, что его посты, которые были связаны с поддержкой Украины и пожертвованиями, уже удалены. URA.RU подробно рассказало о режиссере в своем материале.

Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что ее доходы с продаж книг идут на Украину. Часть диалога опубликована в telegram-канале пранкеров. «Писательница с гордостью заявила, что гонорары с продаж ее книг в России идут на Украину», — говорится в telegram-канале. Вован и Лексус позвонили писательнице и представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они спросили, помогает ли Улицкая ВСУ. Писательница ответила, что она отправляет деньги с продаж книг Киеву. Кроме того, на вопрос, как она относится к терактам со стороны Украины против патриотично настроенных журналистов, Улицкая заявила: «У вас есть на это право». Она подчеркнула, что Захара Прилепина не считает человеком. Ранее режиссера кинопремьеры «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина заподозрили в спонсировании ВСУ. По информации организации «Зов народа», он распространял фейковую информацию о ВС РФ и финансировал ВСУ. Отмечается, что его посты, которые были связаны с поддержкой Украины и пожертвованиями, уже удалены. URA.RU подробно рассказало о режиссере в своем материале.