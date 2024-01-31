Курганский шансонье Жека выпустил новую песню

Жека и Катя Лазарева выпустили совместную песню «Кареглазая»

Шансонье Жека рассказал о премьере новой песни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполнитель песен в жанре шансон из Кургана Евгений Григорьев (известный как Жека) выпустил совместную песню с Катей Лазаревой «Кареглазая». Об этом шансонье сообщил в своем telegram-канале.

«Провожаем январь. Еще чуть-чуть и весна. А мы делимся с вами хорошей новостью — совместная с Катей Лазаревой премьера на всех доступных музыкальных площадках — «Кареглазая», — указано в посте канала «Евгений Григорьев — Жека».

Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев выпустил новую совместную песню с Григорием Лепсом. Свою новую композицию они назвали «Брат».