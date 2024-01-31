В Кургане продлили прием заявок от кандидатов, желающих стать мэром

Срок приема документов продлили до 9 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

В Кургане до 9 февраля продлили срок подачи документов от желающих заявиться на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом стало известно на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Проектом предложено продлить срок приема документов для участия в конкурсе до 9 февраля. Документы проверяются, но учитывая то, что качество документов достаточно низкое, было предложено продлить сроки», — сообщил представитель комиссии. Председатель Игорь Прозоров объяснил депутатам, что у кандидатов большой объем документов для таких коротких сроков, поэтому их увеличили, чтобы комиссия смогла дать качественную оценку

Ранее срок подачи документов на конкурс заканчивался 1 февраля. На конкурс уже заявился советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин.