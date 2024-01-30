Суд поставил точку в деле о хищениях миллионов из скандального пермского фонда. Фото, видео

Пермскую экс-чиновницу отправили в колонию по делу фонда «Содействие XXI век»

31 января 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Экс-чиновницу признали виновной Фото: Сергей Русанов © URA.RU Суд отправил в колонию экс-зампредседателя пермского правительства Елену Лопаеву. Судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова приговорила ее к четырем годам колонии общего режима, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд постановил признать Лопаеву Елену Сергеевну виновной. Назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает корреспондент URA.RU слова Корепановой. Уточняется, что время, когда она находилась под домашним арестом будет зачтено. Также Лопаева должна будет выплатить штраф 500 тысяч рублей. Экс-чиновницу взяли под стражу сразу в зале суда. Во время оглашения приговора родственники, пришедшие поддержать Лопаеву не могли сдержать слез. Сама Лопаева вины в содеянном не признавала. Она рассказывала, что деньги из фонда «Содействие XXI век» тратились на предвыборные кампании губернатора Пермского края Максима Решетникова и президента РФ Владимира Путина. Также в суде стало известно, что из средств фонда оплачивались еда и алкоголь для Решетникова, когда он был губернатором региона. В своем последнем слове Лопаева намекала о пятой беременности и просила не допустить рождения ребенка в стенах колонии. Поддержать Лопаеву пришли родственники Фото: Анна Ташлыкова

Суд отправил в колонию экс-зампредседателя пермского правительства Елену Лопаеву. Судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова приговорила ее к четырем годам колонии общего режима, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд постановил признать Лопаеву Елену Сергеевну виновной. Назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает корреспондент URA.RU слова Корепановой. Уточняется, что время, когда она находилась под домашним арестом будет зачтено. Также Лопаева должна будет выплатить штраф 500 тысяч рублей. Экс-чиновницу взяли под стражу сразу в зале суда. Во время оглашения приговора родственники, пришедшие поддержать Лопаеву не могли сдержать слез. Сама Лопаева вины в содеянном не признавала. Она рассказывала, что деньги из фонда «Содействие XXI век» тратились на предвыборные кампании губернатора Пермского края Максима Решетникова и президента РФ Владимира Путина. Также в суде стало известно, что из средств фонда оплачивались еда и алкоголь для Решетникова, когда он был губернатором региона. В своем последнем слове Лопаева намекала о пятой беременности и просила не допустить рождения ребенка в стенах колонии.