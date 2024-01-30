30 января 2024

Суд поставил точку в деле о хищениях миллионов из скандального пермского фонда. Фото, видео

Пермскую экс-чиновницу отправили в колонию по делу фонда «Содействие XXI век»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , лопаева елена
Экс-чиновницу признали виновной Фото:

Суд отправил в колонию экс-зампредседателя пермского правительства Елену Лопаеву. Судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова приговорила ее к четырем годам колонии общего режима, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил признать Лопаеву Елену Сергеевну виновной. Назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает корреспондент URA.RU слова Корепановой. Уточняется, что время, когда она находилась под домашним арестом будет зачтено. Также Лопаева должна будет выплатить штраф 500 тысяч рублей.

Экс-чиновницу взяли под стражу сразу в зале суда. Во время оглашения приговора родственники, пришедшие поддержать Лопаеву не могли сдержать слез.

Сама Лопаева вины в содеянном не признавала. Она рассказывала, что деньги из фонда «Содействие XXI век» тратились на предвыборные кампании губернатора Пермского края Максима Решетникова и президента РФ Владимира Путина. Также в суде стало известно, что из средств фонда оплачивались еда и алкоголь для Решетникова, когда он был губернатором региона. В своем последнем слове Лопаева намекала о пятой беременности и просила не допустить рождения ребенка в стенах колонии.

Поддержать Лопаеву пришли родственники
Поддержать Лопаеву пришли родственники
Фото:

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Суд отправил в колонию экс-зампредседателя пермского правительства Елену Лопаеву. Судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова приговорила ее к четырем годам колонии общего режима, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд постановил признать Лопаеву Елену Сергеевну виновной. Назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает корреспондент URA.RU слова Корепановой. Уточняется, что время, когда она находилась под домашним арестом будет зачтено. Также Лопаева должна будет выплатить штраф 500 тысяч рублей. Экс-чиновницу взяли под стражу сразу в зале суда. Во время оглашения приговора родственники, пришедшие поддержать Лопаеву не могли сдержать слез. Сама Лопаева вины в содеянном не признавала. Она рассказывала, что деньги из фонда «Содействие XXI век» тратились на предвыборные кампании губернатора Пермского края Максима Решетникова и президента РФ Владимира Путина. Также в суде стало известно, что из средств фонда оплачивались еда и алкоголь для Решетникова, когда он был губернатором региона. В своем последнем слове Лопаева намекала о пятой беременности и просила не допустить рождения ребенка в стенах колонии.
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