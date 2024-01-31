Министерство внутренних дел (МВД) проводит проверку певца Shaman по обвинениям в распространении пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) и оскорблении чувств верующих. Жалобы поступили на клип «Я русский».
«МВД проверяет певца Shaman на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что активист Ян Коробков подал заявление с просьбой проверить исполнителя. По его мнению, клип на песню «Я русский» содержит элементы пропаганды ЛГБТ, поскольку в нем Shaman появляется с подведенными глазами.
В тексте обращения утверждается, что фраза «Я русский!», исполняемая в кадре певцом Ярославом Дроновым, создает образ русского гомосексуалиста. Это оскорбляет многомиллионную национальность в самой большой стране мира, передали в telegram-канале.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
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