Развлечения Знаменитости Певца Shaman проверят на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих. Скрин 31 января 2024 в 14:27 Размер текста - 17 + Активист Ян Коробков пожаловался на клип певца SHAMAN Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство внутренних дел (МВД) проводит проверку певца Shaman по обвинениям в распространении пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) и оскорблении чувств верующих. Жалобы поступили на клип «Я русский». «МВД проверяет певца Shaman на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что активист Ян Коробков подал заявление с просьбой проверить исполнителя. По его мнению, клип на песню «Я русский» содержит элементы пропаганды ЛГБТ, поскольку в нем Shaman появляется с подведенными глазами. В тексте обращения утверждается, что фраза «Я русский!», исполняемая в кадре певцом Ярославом Дроновым, создает образ русского гомосексуалиста. Это оскорбляет многомиллионную национальность в самой большой стране мира, передали в telegram-канале. Текст жалобы Фото: telegram-канал «Осторожно, новости», t.me/ostorozhno_novosti/23047 *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация Министерство внутренних дел (МВД) проводит проверку певца Shaman по обвинениям в распространении пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) и оскорблении чувств верующих. Жалобы поступили на клип «Я русский». «МВД проверяет певца Shaman на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что активист Ян Коробков подал заявление с просьбой проверить исполнителя. По его мнению, клип на песню «Я русский» содержит элементы пропаганды ЛГБТ, поскольку в нем Shaman появляется с подведенными глазами. В тексте обращения утверждается, что фраза «Я русский!», исполняемая в кадре певцом Ярославом Дроновым, создает образ русского гомосексуалиста. Это оскорбляет многомиллионную национальность в самой большой стране мира, передали в telegram-канале. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям