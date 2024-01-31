Певца Shaman проверят на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих. Скрин

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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Активист Ян Коробков пожаловался на клип певца SHAMAN Фото:

Министерство внутренних дел (МВД) проводит проверку певца Shaman по обвинениям в распространении пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) и оскорблении чувств верующих. Жалобы поступили на клип «Я русский».

«МВД проверяет певца Shaman на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что активист Ян Коробков подал заявление с просьбой проверить исполнителя. По его мнению, клип на песню «Я русский» содержит элементы пропаганды ЛГБТ, поскольку в нем Shaman появляется с подведенными глазами.

В тексте обращения утверждается, что фраза «Я русский!», исполняемая в кадре певцом Ярославом Дроновым, создает образ русского гомосексуалиста. Это оскорбляет многомиллионную национальность в самой большой стране мира, передали в telegram-канале.

Текст жалобы
Текст жалобы
Фото:

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация

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Министерство внутренних дел (МВД) проводит проверку певца Shaman по обвинениям в распространении пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) и оскорблении чувств верующих. Жалобы поступили на клип «Я русский». «МВД проверяет певца Shaman на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что активист Ян Коробков подал заявление с просьбой проверить исполнителя. По его мнению, клип на песню «Я русский» содержит элементы пропаганды ЛГБТ, поскольку в нем Shaman появляется с подведенными глазами. В тексте обращения утверждается, что фраза «Я русский!», исполняемая в кадре певцом Ярославом Дроновым, создает образ русского гомосексуалиста. Это оскорбляет многомиллионную национальность в самой большой стране мира, передали в telegram-канале. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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