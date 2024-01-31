Стало известно, в каких странах можно будет проголосовать на выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) объявила о создании 276 избирательных участков за пределами Российской Федерации для предстоящих президентских выборов. Член ЦИК Павел Андреев сообщил, что эти участки расположены в 143 иностранных государствах.
«За пределами территории РФ образован 276 избирательный участок в 143 иностранных государствах. В том числе 7 избирательных участков на территории города Байконура», — приводит слова Андреева ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала открытие участков для голосования во всех странах, где есть дипмиссии и консульства РФ. В этом списке есть и недружественные страны. ЦИК РФ предупредил, что гражданам, которые хотят проголосовать на выборах за границей, нужно будет открепиться от избирательного участка по месту жительства.
Кроме того, принять участие в голосовании можно через систему «Мобильный избиратель». Для этого нужно подать заявление через МФЦ или «Госуслуги».
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