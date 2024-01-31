Стало известно, в каких странах можно будет проголосовать на выборах президента РФ

Член ЦИК Андреев: проголосовать на выборах президента РФ можно в 143 странах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы, голосование, урна для голосования
Семь участков для голосования будут открыты на территории Байконура, сообщили в ЦИК Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) объявила о создании 276 избирательных участков за пределами Российской Федерации для предстоящих президентских выборов. Член ЦИК Павел Андреев сообщил, что эти участки расположены в 143 иностранных государствах.

«За пределами территории РФ образован 276 избирательный участок в 143 иностранных государствах. В том числе 7 избирательных участков на территории города Байконура», — приводит слова Андреева ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала открытие участков для голосования во всех странах, где есть дипмиссии и консульства РФ. В этом списке есть и недружественные страны. ЦИК РФ предупредил, что гражданам, которые хотят проголосовать на выборах за границей, нужно будет открепиться от избирательного участка по месту жительства.

Кроме того, принять участие в голосовании можно через систему «Мобильный избиратель». Для этого нужно подать заявление через МФЦ или «Госуслуги».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) объявила о создании 276 избирательных участков за пределами Российской Федерации для предстоящих президентских выборов. Член ЦИК Павел Андреев сообщил, что эти участки расположены в 143 иностранных государствах. «За пределами территории РФ образован 276 избирательный участок в 143 иностранных государствах. В том числе 7 избирательных участков на территории города Байконура», — приводит слова Андреева ТАСС. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала открытие участков для голосования во всех странах, где есть дипмиссии и консульства РФ. В этом списке есть и недружественные страны. ЦИК РФ предупредил, что гражданам, которые хотят проголосовать на выборах за границей, нужно будет открепиться от избирательного участка по месту жительства. Кроме того, принять участие в голосовании можно через систему «Мобильный избиратель». Для этого нужно подать заявление через МФЦ или «Госуслуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...