ЦИК: часть граждан РФ должна перерегистрироваться, чтобы голосовать на выборах

26 января 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

ЦИК просит открепиться от участка в РФ для голосования за рубежом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Россиянам, планирующим на предстоящих выборах президента РФ проголосовать за границей, необходимо открепиться от избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться к зарубежному. Об этом предупредили в ЦИК РФ. «Избиратели, имеющие регистрацию на территории РФ, в соответствии с законом должны прикрепиться к зарубежному участку, если во время президентских выборов 15—17 марта 2024 года они планируют находиться в другой стране и голосовать там», — рассказали «Известиям» в избирательной комиссии. Там объяснили, что это можно будет сделать через систему «Мобильный избиратель». В некоторых регионах РФ уже установили такую систему голосования. В частности, херсонцы могут принять участие на выборах в удобном для себя месте вне зависимости от точки проживания, пишет «Царьград». Для голосования при помощи «Мобильного избирателя» нужно заранее подать заявление в МФЦ или через «Госуслуги». Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Россиянам, планирующим на предстоящих выборах президента РФ проголосовать за границей, необходимо открепиться от избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться к зарубежному. Об этом предупредили в ЦИК РФ. «Избиратели, имеющие регистрацию на территории РФ, в соответствии с законом должны прикрепиться к зарубежному участку, если во время президентских выборов 15—17 марта 2024 года они планируют находиться в другой стране и голосовать там», — рассказали «Известиям» в избирательной комиссии. Там объяснили, что это можно будет сделать через систему «Мобильный избиратель». В некоторых регионах РФ уже установили такую систему голосования. В частности, херсонцы могут принять участие на выборах в удобном для себя месте вне зависимости от точки проживания, пишет «Царьград». Для голосования при помощи «Мобильного избирателя» нужно заранее подать заявление в МФЦ или через «Госуслуги». Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.