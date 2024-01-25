25 января 2024

ЦИК: часть граждан РФ должна перерегистрироваться, чтобы голосовать на выборах

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Город. Курган, баннер, выборы президента, выборы 2024
ЦИК просит открепиться от участка в РФ для голосования за рубежом Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Россиянам, планирующим на предстоящих выборах президента РФ проголосовать за границей, необходимо открепиться от избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться к зарубежному. Об этом предупредили в ЦИК РФ.

«Избиратели, имеющие регистрацию на территории РФ, в соответствии с законом должны прикрепиться к зарубежному участку, если во время президентских выборов 15—17 марта 2024 года они планируют находиться в другой стране и голосовать там», — рассказали «Известиям» в избирательной комиссии. Там объяснили, что это можно будет сделать через систему «Мобильный избиратель».

В некоторых регионах РФ уже установили такую систему голосования. В частности, херсонцы могут принять участие на выборах в удобном для себя месте вне зависимости от точки проживания, пишет «Царьград». Для голосования при помощи «Мобильного избирателя» нужно заранее подать заявление в МФЦ или через «Госуслуги». Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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Россиянам, планирующим на предстоящих выборах президента РФ проголосовать за границей, необходимо открепиться от избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться к зарубежному. Об этом предупредили в ЦИК РФ. «Избиратели, имеющие регистрацию на территории РФ, в соответствии с законом должны прикрепиться к зарубежному участку, если во время президентских выборов 15—17 марта 2024 года они планируют находиться в другой стране и голосовать там», — рассказали «Известиям» в избирательной комиссии. Там объяснили, что это можно будет сделать через систему «Мобильный избиратель». В некоторых регионах РФ уже установили такую систему голосования. В частности, херсонцы могут принять участие на выборах в удобном для себя месте вне зависимости от точки проживания, пишет «Царьград». Для голосования при помощи «Мобильного избирателя» нужно заранее подать заявление в МФЦ или через «Госуслуги». Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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