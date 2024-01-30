В ХМАО произошел подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор: эпидпорог по ОРВИ и гриппу в ХМАО превышен почти на 90%

31 января 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Больше всего заболевших среди дошкольников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирована вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент эпидпорог превышен почти на 90%. Об этом сообщили на сайте окружного управления Роспотребнадзора. «За неделю 23.01—30.01.2024 зарегистрировано 123,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 6,8% и выше эпидемического порога на 87,44%… Заболеваемость COVID-19 составила 7,7 случая на 100 тысяч населения, что ниже предыдущей недели на 26,7%», — пояснили на сайте надзорного ведомства. Больше всего заболевших зарегистрировано среди дошкольников от трех до шести лет. По сравнению с предыдущей неделей их количество увеличилось на 21,8%. По количеству больных ОРВИ, гриппом и коронавирусом Сургут занимает первое место среди муниципалитетов округа. Самый часто встречающийся вирус — грипп A (H3N2). Его доля составляет 44,24%. Ранее URA.RU сообщало о том, что за предыдущую неделю в ХМАО выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что по числу заболевших лидируют Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск.

В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирована вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент эпидпорог превышен почти на 90%. Об этом сообщили на сайте окружного управления Роспотребнадзора. «За неделю 23.01—30.01.2024 зарегистрировано 123,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 6,8% и выше эпидемического порога на 87,44%… Заболеваемость COVID-19 составила 7,7 случая на 100 тысяч населения, что ниже предыдущей недели на 26,7%», — пояснили на сайте надзорного ведомства. Больше всего заболевших зарегистрировано среди дошкольников от трех до шести лет. По сравнению с предыдущей неделей их количество увеличилось на 21,8%. По количеству больных ОРВИ, гриппом и коронавирусом Сургут занимает первое место среди муниципалитетов округа. Самый часто встречающийся вирус — грипп A (H3N2). Его доля составляет 44,24%. Ранее URA.RU сообщало о том, что за предыдущую неделю в ХМАО выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что по числу заболевших лидируют Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск.