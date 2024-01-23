В ХМАО названы города с самой высокой заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19

Роспотребнадзор: в ХМАО выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

24 января 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск лидируют по числу заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За неделю в ХМАО выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что по числу заболевших лидируют Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск, по показателям роста заболеваемости — Лангепас. «Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в 16-ти муниципальных образованиях округа, наибольший показатель — в Лангепасе. В территориальной структуре доминирует население городов Сургут — 39,1%, Нефтеюганск — 9%, Нижневартовск — 7,2%», — указано в публикации Роспотребнадзора на официальном сайте. Заболеваемость гриппом и ОРВИ по округу за неделю повысилась на 2,7% и превысила эпидемический порог на 83%. В Ханты-Мансийске число больных снизилось на 31%. По статистике, больше трети заболевших гриппом — взрослые, меньше всего пациентов — среди подростков 15-17 лет. Наибольшая заболеваемость ковидом отмечена в Сургуте — 27,8%, Нижневартовске — 9,1% и Пыть-Яхе — 8%. Зачастую болезнь протекала как ОРВИ, только у 3% — в форме пневмонии. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на 10% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Больше всего заболевших выявлено в Сургуте — 44%.

За неделю в ХМАО выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что по числу заболевших лидируют Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск, по показателям роста заболеваемости — Лангепас. «Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в 16-ти муниципальных образованиях округа, наибольший показатель — в Лангепасе. В территориальной структуре доминирует население городов Сургут — 39,1%, Нефтеюганск — 9%, Нижневартовск — 7,2%», — указано в публикации Роспотребнадзора на официальном сайте. Заболеваемость гриппом и ОРВИ по округу за неделю повысилась на 2,7% и превысила эпидемический порог на 83%. В Ханты-Мансийске число больных снизилось на 31%. По статистике, больше трети заболевших гриппом — взрослые, меньше всего пациентов — среди подростков 15-17 лет. Наибольшая заболеваемость ковидом отмечена в Сургуте — 27,8%, Нижневартовске — 9,1% и Пыть-Яхе — 8%. Зачастую болезнь протекала как ОРВИ, только у 3% — в форме пневмонии. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на 10% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Больше всего заболевших выявлено в Сургуте — 44%.