Площадка миллиардера Михельсона обратилась за помощью к «Урал Опера Балет»

Дом культуры «ГЭС-2» и «Урал Опера Балет» поставят современный балет

Премьеру покажут и в Москве, и в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

Московский дом культуры «ГЭС-2», который принадлежит российскому миллиардеру Леониду Михельсону, пригласил «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга ради совместного проекта — постановки современного балета. Его представят публике 19 апреля 2024 года в столице, рассказали URA.RU в пресс-службе екатеринбургского театра.

«Новый проект, название которого будет объявлено позже, станет центральным событием программы танца в 2024 году в Доме культуры и будет показан на „Проспекте“ — в открытом пространстве, где максимально сокращена дистанция со зрителем», — объяснили представители «Урал Оперы». Сотрудничество с оперным театром — важный для «ГЭС-2» эксперимент. После премьеры в Москве постановку адаптируют для сцены «Урал Опера Балет».

По приглашению куратора программы танца «ГЭС-2» Анастасии Прошутинской, над постановкой работает хореограф Антон Пимонов. Музыку пишет Владимир Горлинский, художником по свету выступает Константин Бинкин, художницей по костюмам — Елена Трубецкова.

«Нас знают как команду, которая смещает границы восприятия: что такое балет сегодня, что он может вобрать в себя, где может развернуться танец. Поэтому в нашем репертуаре так много разной новой музыки — есть даже спектакль с рэперами, — и поэтому мы любим выбираться из стен театра. Прекрасное белое пространство Дома культуры многое обещает, и я благодарен за приглашение танцевать здесь», — заявил худрук оперного театра Максим Петров.

Это не первый раз, когда «ГЭС-2» обращает внимание на деятелей культуры из Екатеринбурга. Ранее комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства и глава дирекции по региональному развитию Пушкинского музея Алиса Прудникова стала программным директором фонда V—A—C и модного московского музея.