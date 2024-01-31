В МИД ответили на призывы НАТО готовиться к войне с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные страны говорить о подготовке к войне с Россией в одностороннем порядке. По ее словам, Западу нужно трактовать подобные выражения исключительно как свою точку зрения и не навязывать их РФ.
«Еще раз хотим призвать страны коллективного Запада, в первую очередь, страны Евросоюза: если вы говорите в ходе мероприятий по натовской линии о подобных вещах, тогда будьте добры, постарайтесь сказать, что это ваша точка зрения и ваше намерение», — заявила Захарова во время брифинга. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Захарова добавила, что НАТО не нужно навязывать подобную военную идеологию России. Также, по ее словам, не нужно приписывать стране «свои нездоровые фантазии».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что ФРГ намекает на войну с Россией из-за экономических проблем в стране. По его словам, это ведет к падению производства в Германии, хотя оно всегда было конкурентоспособным.
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