В МИД ответили на призывы НАТО готовиться к войне с Россией

Захарова попросила Запад не навязывать России военную идеологию

31 января 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

По словам Захаровой, Западу не нужно навязывать РФ свою идеологию подготовки к войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные страны говорить о подготовке к войне с Россией в одностороннем порядке. По ее словам, Западу нужно трактовать подобные выражения исключительно как свою точку зрения и не навязывать их РФ. «Еще раз хотим призвать страны коллективного Запада, в первую очередь, страны Евросоюза: если вы говорите в ходе мероприятий по натовской линии о подобных вещах, тогда будьте добры, постарайтесь сказать, что это ваша точка зрения и ваше намерение», — заявила Захарова во время брифинга. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Захарова добавила, что НАТО не нужно навязывать подобную военную идеологию России. Также, по ее словам, не нужно приписывать стране «свои нездоровые фантазии». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что ФРГ намекает на войну с Россией из-за экономических проблем в стране. По его словам, это ведет к падению производства в Германии, хотя оно всегда было конкурентоспособным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные страны говорить о подготовке к войне с Россией в одностороннем порядке. По ее словам, Западу нужно трактовать подобные выражения исключительно как свою точку зрения и не навязывать их РФ. «Еще раз хотим призвать страны коллективного Запада, в первую очередь, страны Евросоюза: если вы говорите в ходе мероприятий по натовской линии о подобных вещах, тогда будьте добры, постарайтесь сказать, что это ваша точка зрения и ваше намерение», — заявила Захарова во время брифинга. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Захарова добавила, что НАТО не нужно навязывать подобную военную идеологию России. Также, по ее словам, не нужно приписывать стране «свои нездоровые фантазии». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что ФРГ намекает на войну с Россией из-за экономических проблем в стране. По его словам, это ведет к падению производства в Германии, хотя оно всегда было конкурентоспособным.