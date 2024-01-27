Песков объяснил, зачем Германия намекает на войну с Россией

Песков: Германия намекает на войну с РФ из-за экономических проблем в стране

27 января 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, экономические проблемы в ФРГ ведут к падению немецкого производства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину объяснил, почему ФРГ намекает на войну с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы. Это ведет к тому падению немецкого производства, которое всегда являлось конкурентноспособным. «Все на самом деле для понимания не так сложно: экономические проблемы налицо, значит, конкурентоспособность производства знаменитого германского падает, издержки растут экономически», — заявил Песков в и интервью Зарубину в его telegram-канале . Также растет уровень социальной нагрузки и фермеры ФРГ выходят на улицы. Это означает, что чаша терпения людей переполнена. Помимо прочего, Песков вспомнил страшную историю по русского медведя в условиях, когда его разбудили. Ранее Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с РФ. Он добавил, что стране нужно ознакомиться с содержанием немецкого плана «по сдерживанию» России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину объяснил, почему ФРГ намекает на войну с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы. Это ведет к тому падению немецкого производства, которое всегда являлось конкурентноспособным. «Все на самом деле для понимания не так сложно: экономические проблемы налицо, значит, конкурентоспособность производства знаменитого германского падает, издержки растут экономически», — заявил Песков в и интервью Зарубину в его telegram-канале. Также растет уровень социальной нагрузки и фермеры ФРГ выходят на улицы. Это означает, что чаша терпения людей переполнена. Помимо прочего, Песков вспомнил страшную историю по русского медведя в условиях, когда его разбудили. Ранее Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с РФ. Он добавил, что стране нужно ознакомиться с содержанием немецкого плана «по сдерживанию» России.