Песков объяснил, зачем Германия намекает на войну с Россией

Песков: Германия намекает на войну с РФ из-за экономических проблем в стране
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
По словам Пескова, экономические проблемы в ФРГ ведут к падению немецкого производства Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину объяснил, почему ФРГ намекает на войну с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы. Это ведет к тому падению немецкого производства, которое всегда являлось конкурентноспособным.

«Все на самом деле для понимания не так сложно: экономические проблемы налицо, значит, конкурентоспособность производства знаменитого германского падает, издержки растут экономически», — заявил Песков в и интервью Зарубину в его telegram-канале. Также растет уровень социальной нагрузки и фермеры ФРГ выходят на улицы. Это означает, что чаша терпения людей переполнена. Помимо прочего, Песков вспомнил страшную историю по русского медведя в условиях, когда его разбудили.

Ранее Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с РФ. Он добавил, что стране нужно ознакомиться с содержанием немецкого плана «по сдерживанию» России.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину объяснил, почему ФРГ намекает на войну с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы. Это ведет к тому падению немецкого производства, которое всегда являлось конкурентноспособным. «Все на самом деле для понимания не так сложно: экономические проблемы налицо, значит, конкурентоспособность производства знаменитого германского падает, издержки растут экономически», — заявил Песков в и интервью Зарубину в его telegram-канале. Также растет уровень социальной нагрузки и фермеры ФРГ выходят на улицы. Это означает, что чаша терпения людей переполнена. Помимо прочего, Песков вспомнил страшную историю по русского медведя в условиях, когда его разбудили. Ранее Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с РФ. Он добавил, что стране нужно ознакомиться с содержанием немецкого плана «по сдерживанию» России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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